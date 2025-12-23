2026「臺北最High新年城」 臺韓13組藝人接力開唱

臺北市2026跨年晚會「臺北最High新年城」13組歌手接力登臺

北市觀傳局余祥局長表示，今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司

臺北跨年晚會最大亮點就是邀請到韓流傳奇女團KARA

安心亞睽違9年為臺北獻上跨年獨家演出

周湯豪將帶來新專輯多首作品與經典曲目

GenZ女團GENBLUE幻藍小熊帶來精彩表演

臺北市2026跨年晚會「臺北最High新年城」歌手陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力，共13組豪華卡司接力登臺。臺北市觀光傳播局表示，包括韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞臺，獨家在2026臺北跨年合體演出。此外，為了維護現場公共安全，臺北市府將強化活動安全及疏散宣導，提高警察巡邏密度，強化可疑物品與危安物品的偵測作業，讓民眾安心參與跨年活動。

臺北市觀光傳播局局長余祥表示，今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博臺客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS。壓軸的獨家卡司包括韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，跨年倒數後還有潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹等。

余祥局長說明，本次臺北跨年晚會最大亮點就是邀請到韓流傳奇女團KARA，睽違12年後，KARA重新回到臺灣，並將在臺北跨年舞臺合體演出，帶來獨家表演。作為許多人青春的回憶，也是極具代表性的女團，KARA這次將帶來一首首非常經典的金曲。

臺北市觀光傳播局表示，為讓民眾安心參加跨年活動，北市府針對事前宣導，跨年活動將製作疏散引導與安全注意事項圖卡及宣導影片，透過活動官網、市府LINE官方帳號、社群平臺及服務臺等多元管道，提前讓民眾建立安全意識。警察局將於重要交通樞紐及活動周邊車站，加強警察能見度，提升巡邏密度，員警將依任務需求提高警戒層級，全面強化維安作為。同時，將採針對活動場域使用金屬探測器、車底檢查器等器具，進行人車場檢，並加強可疑物品與爆裂物偵測作業。並提醒民眾，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理。

臺北市政府也宣布，將在12月26日於捷運市政府站及市府轉運站，辦理一場比照跨年規模的高強度演練，動員跨局處與多個單位參與，模擬大型群聚活動可能面臨的突發狀況與應變流程。