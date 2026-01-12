2026 臺北玫瑰展「玫感藝象」搶先看 志工啟動「修剪模式」備戰 5,000 株花海





北臺灣規模最大的玫瑰盛事——「2026 臺北玫瑰展」將於 3 月 6 日至 4 月 6 日在新生公園浪漫展開。今年以「玫感藝象」為主題，將 1.5 公頃的園區打造為戶外美術館。為了迎接春季大爆發，臺北市政府公園處苗圃同仁與志工團隊已全員出動，搶在花展前完成全園 5,000 株玫瑰的「強剪作業」。透過精準的養分管理與體質重整，確保開展時玫瑰能以最迷人的姿態，帶給民眾震撼的感官體驗。

備戰花期：啟動「修剪模式」是玫瑰爆發的祕密

目前走進臺北玫瑰園，或許會發現玫瑰花量較少，這正是為了春天盛放所做的「蹲點」。

重整體質： 公園處長藍舒凢表示，玫瑰需透過冬季強剪，修除老化與過密枝條，才能促進新芽萌發，讓春天的花朵更飽滿、花量更集中。

專業時機： 圓山所主任莊勝豪指出，冬季是玫瑰強剪的黃金期。志工們細心剔除枯枝與交叉枝，增加通透性並降低病蟲害，這份「看不見的努力」是維持全台第一玫瑰園的基礎。

溫暖風景：職人級志工團，剪出花香也剪出健康

臺北玫瑰園能維持近 800 種玫瑰的生命力，幕後推手是一群默默耕耘的志工夥伴：

療癒力量： 志工陳培光分享，退休後投入「拈花惹草」讓他身心愉悅，甚至改善了長年失眠，他笑稱：「修剪玫瑰就像人生，用心栽培後綻放的瞬間，處處是驚喜。」

專業加持： 擁有花藝師背景的志工賴宏芬，則將美學融入養護與導覽，看見遊客賞花時的笑容，就是最大的成就感。

2026 臺北玫瑰展：玫感藝象

展期： 115 年 3 月 6 日（四）至 4 月 6 日（一）

規模： 1.5 公頃、6 大展區、800 種品系、5,000 株玫瑰。

特色： 結合造景與玫瑰花海，營造宛如美術館般的精緻氛圍。

【遊園貼心提醒與交通資訊】

注意： 因應北美館擴建工程，即日起至 116 年 5 月，水晶情人橋與花之隧道封閉，請避開此路線前往。

1. 捷運族：

圓山站： 1 號出口沿民族東路步行約 15 分鐘。

中山國小站： 4 號出口沿新生北路三段步行約 10 分鐘。

2. 公車族：

搭乘 685、72、222、敦化幹線 等公車至「新生公園站」或「吉林路底站」。

3. YouBike：

捷運圓山站租借，沿自行車道騎至「新生濱江街口站」。

等待是為了更美的綻放

雖然目前園區正值修剪期，但這群揮汗的身影正是為了守護臺北最浪漫的春天。開展後造訪玫瑰園，若遇到這群辛勞的志工，不妨給予一個微笑或一聲鼓勵，感謝他們為這座城市種下的美好驚喜。

