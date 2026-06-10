2026「臺北音樂不斷電」10強出爐

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記者王丹荷／綜合報導

「2026臺北音樂不斷電」上週末完成20強複賽，經過2天激烈競演後，主辦單位正式揭曉晉級總決賽的年度10強名單，包括津々、Bella Cry、銀河1966、應聲倒地、波羅密、henÿ、Marswalk、蕨鳴子fernoiz、貝瑞奶昔以及共振效應；決賽將於7月4至5日移師臺北流行音樂中心戶外表演空間及文化館前廣場舉行，免費開放樂迷入場。

回顧上週末甫落幕的複賽戰況，主辦單位將戰場拉至匯聚人潮與國際遊客的信義香堤大道廣場，透過開放式街頭舞台考驗參賽者的現場應變能力與舞台魅力。複賽評審團集結滅火器鼓手柯光、美秀集團鍵盤手冠佑、金曲最佳專輯製作人林志仁（高潮）以及DIZLIKE吉他手曼達等金獎級陣容坐鎮共同評選；同時邀請「八十八顆芭樂籽」主唱阿強擔任兩日賽事主持，以幽默風趣的互動帶動現場氣氛。

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有趣的是，複賽第2日下午現場一度遭逢大雷雨襲擊，卻絲毫未澆熄樂迷熱情，不少觀眾仍撐傘留在舞台前觀賽。演出期間，雷聲甚至與舞台節奏巧妙交錯，讓主持人阿強忍不住打趣表示：「今天的雷聲都有對到拍子！」面對突如其來的天候挑戰，參賽者與觀眾展現高度投入與熱情，也讓這場街頭複賽更顯難忘。

本屆決賽評審團由「嘻哈金曲歌王」Leo王與來自「好樂團」的主唱兼詞曲創作人許瓊文組成，評選要點全面回歸現場實力與原創特質，包含詞曲原創與獨特性、編曲設計、演奏與演唱技巧、動態與層次、舞台風格展現及發展潛力等6大面向。此外，並有來自日本、泰國及菲律賓等亞洲音樂產業代表參與決賽評選與交流，讓參賽團隊有機會被更多海外市場看見。

臺北音樂不斷電複賽評審高潮、曼達、柯光、冠佑。（北流提供）