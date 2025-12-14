▲匯聚民間聲音邁向 2026「臺灣台語全國政策論壇」成大登場。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】由文化部指導、國立成功大學台灣文學系主辦，並與國立臺中教育大學台灣語文學系、國立臺灣師範大學台灣語文學系及國立臺東大學華語文學系共同合辦的「臺灣台語全國政策論壇」，首場南部論壇於今（13）日在成大文學院登場。論壇以「轉型正義、語言傳承 kap 文化平衡」為主題，作為 2026 年國家語言發展會議的重要前導平台，吸引多位產官學界代表及教育現場的參與者，共同深入探討台語在制度、文化與教育中的挑戰。

臺南市副市長葉澤山表示，台南市在本土語教育上向來走在前端。2016 年率先全國設立口碑實驗教育學校，目的就是讓語言的歷史不再斷層。未來也將繼續落實母語教學，建立沉浸式學習環境，並從行政、教育、文化觀光三面向推動台語融入，打造以台語作為地方通行語的全球示範城市。」論壇認為，語言轉型正義需從制度補正出發，包括行政流程、公共服務語言與教育法規的重新檢視，使語言權利能在日常生活中落地。

論壇指出，當前語言傳承面臨數項關鍵挑戰，包含家庭語言使用率急遽下降、跨世代傳承鏈條斷裂及教育現場在教材、師資與評量制度間的接軌不足。成大文學院院長陳文松指出：「語言不只是溝通，而是文化精神的核心。成大長期深耕人文教育，就是希望讓語言政策不僅是法規層次的討論，更能落實到日常生活、文化、教育與社會責任的實踐。」

成大教務長沈聖智教授表示，成大已修訂《教師授課鐘點原則》，凡開設「傳承復振國家語言」課程者，授課鐘點將以 1.5 倍計算。為進一步響應國家語言發展政策，亦新增「教學創新─推展國家語言」獎項類別，並已於 113 學年度啟動遴選作業，獲得 113 學年度 「教學創新─推展國家語言組」教學特優教師的台文系陳麗君教授，期藉由獎項制度之推動，引導教師將相關議題融入課程設計與教學活動，進一步深化校園多元共融之教育內涵。