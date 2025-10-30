2026「臺灣國際馬拉松in臺南」 目標5000人元月11日同步開跑

2026「臺灣國際馬拉松in臺南」記者會，與會來賓大合照。（照片：大會提供）

記者陳建興／台北報導

2026「臺灣國際馬拉松in臺南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的臺南大都會開跑，已有來自25國家及地區，超過3000名選手報名。肯亞選手基普肯博伊（Shadrack Kipkemboi）個人最佳成績2小時07分35秒，預期是男子組奪冠大熱門。另日本女將山口遙個人最佳成績也在2小時30分以內。

這項賽事由台灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，明年在台南舉辦邁入第3屆，由冰點空調冷氣與名人演藝事業共同冠名支持。賽事分為全馬、半馬、10公里與3公里，共4大組別。起點與終點設在臺南最具代表性的都會公園奇美博物館，沿著美麗田園景觀跑到南一高爾夫球場再折返。

「飛躍的羚羊」、現任國策顧問的紀政，以力挺這項賽事而親自出席今天的記者會，81歲的她精神奕奕現身在現場，成為各方焦點。亞洲馬拉松大聯盟主席，也是台灣早年馬拉松紀錄保持人盧瑞忠是這項賽事的推手，他表示，今年初第2屆由冰點獨家冠名，共有36個國家近4千名選手參賽，第3屆報名截止日為11月22日，期待明年能突破5千人參賽。盧瑞忠強調：「亞洲馬拉松大聯盟目前有12個會員國，每年舉辦18項國際賽，希望透過雙向交流，讓台灣走向國際化。」

台南立委陳亭妃近年積極參與路跑賽事，在記者會上致詞表示：「愈多人參與馬拉松活動，我相信我們看到的是一個城市的能量，跟它的光、它的力道。」並期許：「每一年台灣的馬拉松都有不一樣的亮點。」

贊助比賽廠商大合照。 （照片：大會提供）

中華民國體育運動總會秘書長王景成表示，台灣每年有50場馬拉松賽事，只有台北馬拉松與萬金石馬拉松被世界田徑總會認證「金標」賽事，希望「臺灣國際馬拉松in臺南」未來能成為台灣第3項世界田徑總會認證的「金標」賽事。

由台大EMBA高材生擔任這次活動品牌大使，包括陳玉燕教授、黃明慧、張振營、李明倫、王凌卿、沈君芳等6人，他們不僅是成功企業家，還是長跑好手，跑過戈壁沙漠（122公里）、挑戰世界七大馬，文武兼備，引領台灣馬拉松好手跑向全世界。

「臺灣國際馬拉松in臺南」將發行全球銀量版的威士忌紀念酒，酒精濃度42%，容量195CC，象徵全馬42.195公里。另報名前3500名選手可獲得價1000元的義大利原裝進口艾格尼旅遊沐浴精品一組。此外，比賽場地提供台南美食，冠名贊助單位名人演藝事業也會安排藝人現場表演。