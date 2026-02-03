2026「苗栗𪹚龍」系列活動 邀請國人體驗元宵盛事

2026「苗栗��龍」系列活動 邀請國人體驗元宵盛事

苗栗市公所舉辦2026「苗栗𪹚龍」系列活動2月3日揭開序幕，苗栗縣政府邀請全國好朋友們走進苗栗、走進客庄，親身感受𪹚龍的熱度與人情的溫度，並且祝福鄉親新的一年，馬步穩健迎新歲，龍火翻騰兆豐年，苗栗興旺萬事全。



苗栗𪹚龍活動今年邁入第28年，和北部平溪天燈、南部鹽水蜂炮、東部炸邯鄲，一起成為臺灣元宵節最具代表性的民俗盛事，但苗栗𪹚龍最動人的地方，不只是熱鬧，而是它始終留在客家生活裡，留在客庄的日常與節奏中。

苗栗市長余文忠表示，2026苗栗𪹚龍系列活動將於2月25日在苗栗玉清宮舉辦祥龍點睛神龍祈福及貓裏客家龍競技；2月27日於苗栗經國路河濱公園舉辦𪹚龍踩街嘉年華；2月28日於經國路河濱公園登場𪹚龍之夜；3月5日在苗栗西山聖帝廟舉辦化龍返天儀式。



副縣長邱俐俐表示，苗栗𪹚龍在苗栗市各單位及鄉親得堅持之下，成為臺灣元宵節最具代表性的民俗盛事，今年市公所持續邀請社區參與糊龍，讓長者與孩子一起糊龍、一起舞龍，讓文化真正進到記憶裡，而不只是表演，成為更有文化底蘊、節氣更濃厚的文化盛事。他歡迎國人，25日起到苗栗客家庄感受不一樣的元宵風情 ，也體驗一下客家濃厚的人情味。