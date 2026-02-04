2026 英國UBA國際美妝及保養品大獎 個人用品類別唯一金獎｜KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》

KORENA 憑藉旗下明星產品——「璀璨時空魚子松露金萃精華」，成功於 2026 年英國 UBA 國際美妝及保養品大獎中脫穎而出。產品以雙層微囊包覆專利技術結合珍稀魚子與松露雙重精萃配方，在抗老修護表現、成分穩定性、吸收效率與整體膚感體驗上獲得評審高度肯定，展現品牌在高端保養科研領域的深厚實力，並正式站上國際美妝舞台。

英國UBA國際美妝及保養品大獎Universal Beauty Awards是全球美妝界的一項重要賽事，旨在表彰在美容行業中表現卓越的品牌和產品。 獎項涵蓋了廣泛的類別，並且不僅限於彩妝領域， 還包括香水、護髮產品、身體護理、護膚品以及美容器械等。這使得各類美妝品牌和產品都有機會參賽，展示其創新和優越性。

獎項設有100多個不同的類別，為各類產品提供了廣闊的展示平台。參賽不受品牌發佈時間和國家限制，任何來自世界各地的品牌和產品均可參賽，強調國際化和包容性。此外，獲獎產品和品牌將獲得媒體報導及曝光，提升品牌知名度並獲得行業認可。

2026 英國UBA國際美妝及保養品大獎

KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》作品介紹

產品簡介

KORENA璀璨時空魚子松露金萃精華，外觀以深藍與金色極簡點點設計凸顯奢華質感。象徵海洋與魚子完美的融合，嚴選鱘魚子醬與鮭魚卵雙重珍稀精萃，富含豐富營養並提供卓越抗老修護效果。特別添加乙醯基六肽-8、精氨酸/賴氨酸多肽，結合煙醯胺、維他命C、積雪草、海葡萄、β-葡聚醣及玻尿酸，迅速改善細紋乾燥，提升肌膚彈性及光澤，使用後肌膚絲滑細緻、清爽無黏膩。

市場需求及設計理念

隨著韓國美容文化與醫美保養的盛行，抗老護膚市場需求大幅提升，尤其年輕族群對抗老產品需求日增。KORENA掌握此趨勢，運用雙層微囊包覆與抗皺提亮專利技術，解決市場普遍的活性成分穩定性問題，確保精華有效成分完整傳遞至肌膚深層，快速吸收並展現明顯抗老效果，滿足新世代消費者的高標準護膚期待。

產品設計過程克服的挑戰

在研發階段，KORENA克服了微囊包覆技術的高難度挑戰：雙重粒子尺寸微小且外膜極薄，需確保內部活性成分精準定位於粒子中心，避免破裂與失活。透過顯微鏡全程監控，成功維持活性成分完整性與穩定性，確保每一滴精華液都能完美地將有效營養精準滲透至肌膚深層。

產品的永續概念

KORENA精華液堅持安全溫和的成分選擇，不含刺激性色素及爭議性防腐劑，追求簡約、高效且低肌膚負擔的護膚哲學，並嚴格遵循國際化妝品安全標準，透過ISO認證工廠及完整品質管理體系，確保產品安全、溫和、可靠，適合長期使用，並降低環境負擔。

品牌故事

KORENA源自創辦人對頂奢護膚品的熱情與追求，致力將奢華護膚體驗平價化。品牌結合韓國頂尖科研力量，以珍貴的魚子醬及松露精萃為基礎，打造媲美國際一線品牌的產品效果，讓每位消費者都能輕鬆享有極致美肌體驗，實現「永恆之美不再專屬於少數人」的品牌理念。

