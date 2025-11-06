2026「萬眾騎BIKE」明日中午12時起開放報名

▲2026「萬眾騎BIKE」3/21幸福踩動，六宮廟代表今天攜手宣佈，明日中午12時起開放報名。（圖／主辦單位提供)

[NOWnews今日新聞] 2026台中「萬眾騎BIKE」將於2026年3月21日啟程。今（6）日由六宮主辦單位台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、台中萬和宮及台中樂成宮代表舉辦聯合發佈會，宣佈明（7）日中午12時起開放報名，歡迎全民踴躍參加，一同在媽祖守護與台中美景中，踩下屬於自己的快樂節奏。

今日參加聯合發佈會的各宮代表，分別有台中朝聖宮主委李煥湘、豐原鎮清宮主委楊紹森、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、社口萬興宮主委徐明爐、台中萬和宮董事長蕭清杰、台中樂成宮董事長何敏誠等人，他們攜手推動「信仰多元結合的力量」，持續打造屬於全民的年度盛典。

▲「萬眾騎BIKE」活動，年年推出琳琅滿目週邊商品，2026年最受矚目的「六宮紀念獎牌」，以「朝聖宮」廟景為設計主題。（圖／主辦單位提供）

發佈會以飛輪表演開場，並以超吸睛的流金沙啟動儀式揭開序幕，由各宮代表依序將金沙倒入啟動檯，閃耀出「萬眾同行 騎心同BIKE」的核心理念，象徵信仰與運動精神共行，全民騎心向前走。

台中朝聖宮主委李煥湘表示，2026「萬眾騎BIKE」將從台中朝聖宮出發，串連山、海、屯區經典路線，全長95公里，不只是單車挑戰，更是一場結合信仰、文化與美景的全方位體驗。無論是追求運動挑戰的單車愛好者、喜愛在地風情的文青，還是希望親近信仰與歷史的民眾，都能在騎行中找到屬於自己的樂趣。

▲台中朝聖宮主委李煥湘表示，2026「萬眾騎BIKE」將從台中朝聖宮出發，串連山、海、屯區經典路線，全長95公里，（圖／主辦單位提供）

他指出，沿途六大宮廟均設置有補給站，提供能量補給、在地特色美食，讓參加者邊騎邊品味台中風情。主辦單位也貼心規劃單車租賃、臨時維修與接駁服務，確保每個人都能輕鬆上路，盡情享受騎行魅力。

最受矚目的「六宮紀念獎牌」，今年推出第三款，以「朝聖宮」廟景為設計主題，只要集滿指定印章即可兌換，連續六年參與還能拼組成完整圓環，象徵團聚、守護與前行。

活動於11月7日中午12時起開放報名，民眾可透過「樂活報名網」、六大宮廟，以及全台捷安特、臺久門市完成報名，報名成功即可獲得專屬活動裝備。2026年3月21日，邀請每位朋友一同在媽祖守護與台中美景中，踩下屬於自己的快樂節奏。更多活動詳情，請關注官方Facebook頁面：萬眾騎拜(自行車運動)

