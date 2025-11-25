2026「藍正白副」？陳智菡：別搞得像選前分位子
民眾黨團主任陳智菡24日表示，針對2026年地方選舉的藍白合作，民眾黨不會接受「國民黨當主、民眾黨當副」的安排模式，強調新竹市作為民眾黨本命區，無論國民黨是否提名，民眾黨都會推出自己的人選。她批評不要搞得像選前分位子，合作可以談，但談不攏就自己選。
陳智菡接受媒體專訪時指出，民眾黨對與國民黨的合作保持開放態度，但前提是不會放棄自家執政的可能性。她強調合作不等於完全接受國民黨條件，民眾黨仍有自己的評估與底氣，有意與國民黨討論地方選舉合作模式，但不代表會讓出所有競爭地區。
針對新北市布局，陳智菡表示若民眾黨評估有一搏的機會，就不可能輕易放棄。她特別強調新竹市的重要性，指出作為民眾黨的本命區，基本上會推出自己的人選，一定會守住。民眾黨已全面啟動備戰機制，母雞帶小雞的選戰節奏必須同步準備，不能因為藍白合作的未知數而停擺。
陳智菡直言，外界常以藍白合框架預設結果，但實際上雙方都未進入實質協商階段。她透露國民黨內部也尚未決定人選，包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩人之間仍存在競爭，並未定於一尊。她質疑大家都說國民黨很大、一定會贏，那他們怎麼不現在就願意比民調，顯然他們心裡也不確定。
關於比民調的可能性，陳智菡指出民調方法本身牽涉極大技術性，包括市話與手機比例如何處理、題目如何設計、結果導向是否能反映民意等，這些都需要漫長討論，而目前兩黨完全還沒開始談。她認為民眾黨目前已在部分縣市完成初步布局，在部分縣市有不小勝算。
