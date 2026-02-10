2026 藍營這地「我第一悲觀」！陳鳳馨憂新竹恐分裂：兩人都想贏，最後送掉大位？

2026 新竹縣長選情僵持不下，資深媒體人陳鳳馨在節目中盤點全台藍營執政縣市，語出驚人地定調新竹縣是她目前「第一悲觀」的地方。雖然最新民調顯示陳見賢與徐欣瑩均大幅領先民進黨鄭朝方，但蘭萱與陳鳳馨卻發出嚴厲警告：這份民調反成「雜訊」，若兩大將皆想「選到底」賭棄保，恐讓鄭朝方見縫插針、全盤收割。

國民黨新竹縣長提名 徐欣瑩支持開放參選主張 國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨 部主委陳見賢角逐提名新竹縣長，徐欣瑩（圖）30日 在立法院受訪表示，如果希望有公平公正的黨內初選 機制會造成黨內僵局，她願意同意陳見賢所提的開放 參選主張，成為兩人最大公約數，也希望未來兩人就 朝著這個方向前進。 中央社記者趙世勳攝 115年1月30日

陳鳳馨：數據成「雜訊」 恐導致雙方都不退

陳鳳馨坦言，新竹縣是她全台藍營執政區中「第一悲觀」的地方。她分析，民調數據反而成為選舉期間的「雜訊」，因為數據顯示陳見賢與徐欣瑩「只要出來選都會贏」，這讓雙方都有理由堅持到底。

廣告 廣告

「國民黨內部要分裂，就是這種情況下就一定分裂。」陳鳳馨指出，派系對立下，若雙方都假設對方的支持者會在最後關頭跑過來，這種期待從未成功過。

徐欣瑩拒「七三比」欲開放參選？蘭萱批：太天真的算盤

針對初選規則，蘭萱透露徐欣瑩深感不公，質疑陳見賢擔任黨部主委是「球員兼裁判」，並對國民黨既有的「七三比」（民調七成、黨員三成）規則表示不滿，提出希望能「開放參選」。

蘭萱對此直言，國民黨中央目前已定案規則，徐欣瑩的質疑雖有其立場，但要求開放參選無異於「走鋼索」。蘭萱分析，若演變成徐欣瑩、陳見賢、鄭朝方三方競爭的「三角督」，雙方想靠棄保勝選的想法「太樂觀也太天真」，且鄭朝方勢必會見縫插針，局勢將變得非常殘。

黨中央應介入 避免負面外溢效應

蘭萱強調，新竹縣的僵局「地方已經沒辦法喬了」，黨中央必須站出來做壞人。她警示，若任由地方亂下去，負面因素會形成外溢效應，抵銷韓國瑜、蔣萬安等人的正向氣勢，「不喬，整個黨都會受傷。」