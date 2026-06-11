2026「藝起來我家」首場 6/13 登場！走進加路蘭 HANI Studio

在山海之間聽故事、看表演、「藝」起回家坐坐！

【記者 朱達志／台東 報導】頗受台東鄉親歡迎及期待的2026年「藝起來我家」庭院分享會，首場次即將於13日（星期六）16時30分，在臺東市加路蘭的哈匿藝術工作室 HANI Studio(臺東市合江路 220 巷 88 號)熱鬧登場。本次活動以「山海間共敘回憶錄」為主題，邀請大家來到主人家作客，在海風、草地與藝術創作相伴的午後，聽見一段屬於加路蘭部落、土地與家的故事。

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縣長饒慶鈴表示：「『藝起來我家』活動，以在地家戶庭院為舞台，發掘並分享家戶動人故事或地方軼聞，最珍貴的地方，是讓藝術回到生活裡，也讓每一戶人家的故事成為地方文化的一部分。今年首場來到加路蘭部落，希望透過主人家的分享與表演團隊的陪伴，讓大家感受到臺東山海之間最真實、最有溫度的生活力量。」

「藝起來我家」自推動以來，持續以家戶為主角、庭院為舞台，讓藝術走進居民熟悉的生活場景。今年活動邁入第七年，已辦理40多場次，將持續走訪臺東不同家戶與聚落，透過故事採集、藝術轉譯與現場交流，讓一戶戶家庭的生命記憶被看見，也讓人與人之間的連結在輕鬆自然的相聚中重新發生。

本次家戶主人-哈匿老師與阿琺思老師，長年投入陶藝創作與部落文化的保存實踐，空間裡有手作的溫度，也有與土地相伴的日常風景。老師們將以自身生命經驗為線索，帶領大家走進加路蘭的部落記憶、家庭故事與阿美陶文化的生活現場。活動當天更將邀請莿桐書屋、杵音文化藝術團隊及李寶榮老師共同參與演出，以音樂、舞蹈與現場互動，陪伴大家走進主人家的故事。

縣府文化處表示，不同於制式舞台演出，『藝起來我家』更像是一場在庭院裡自然發生的相聚，大家可以坐下來聽故事、看表演，也在輕鬆歡樂的氣氛中，感受藝術如何從日常生活裡長出來。2026 年『藝起來我家』首場活動選在加路蘭部落，除了延續計畫走入家戶、親近地方的精神，也希望邀請更多民眾親自來到現場，認識主人家、認識聚落，在山海間留下屬於自己的午後記憶。」

歡迎大家 6 月 13 日一起來到哈匿藝術工作室 HANI Studio，與我們一同成為「藝」家人，聽故事、看表演、聊聊天，在主人家的庭院裡，感受臺東生活最自然也最動人的美好。

【活動資訊】

活動名稱｜2026 藝起來我家｜加路蘭場：山海間共敘回憶錄

活動時間｜2026 年 6 月 13 日（六）16:30－18:00

活動地點｜哈匿藝術工作室 HANI Studio

活動地址｜臺東市合江路 220 巷 88 號

（照片記者朱達志翻攝）