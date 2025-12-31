2026 行動電源出國新禁令：別再放頭頂櫃！容量上限、可帶幾顆？日本、韓國＋各大航空公司一次看 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

計畫 2026 年出國旅遊嗎？除了機票和飯店，你手中的「行動電源」可能成為登機時的最大變數。隨著民航組織對鋰電池安全的要求提升，2026 年的登機規定變得更加嚴格。不僅「禁止托運」是基本常識，現在連行動電源在機上的擺放位置、使用方式都有新制。Women's Health 美力圈編輯為你整理了台灣、日本、韓國及香港各大航空公司的最新規定，確保你的行動電源不會在安檢關卡被丟進垃圾桶！

2026 行動電源 3 大「必知新規定」

進入 2026 年，航空安檢不僅檢查「容量」，更看重「安全性」。以下是今年旅客最容易犯的錯誤：

不可放頭頂行李櫃（置物櫃）

這是 2026 年最嚴格執行的新制。許多航空公司（尤其是日、韓航空）要求行動電源必須隨身攜帶，或放在「前方座椅下方」。原因在於若電池不幸起火，放在座位下能第一時間被發現並撲滅，放在密閉的頭頂櫃則會造成救援困難。

機上全程禁止充電

現在多數航班禁止旅客在航行過程中使用行動電源為手機充電，同時也嚴禁使用飛機上的 USB 插座為行動電源本身充電，以防過熱風險。

禁止托運（不變原則）

鋰電池在貨艙壓力變化下有自燃風險，因此「行動電源絕對不能托運」，必須放在隨身手提行李中。

什麼樣的行動電源才能帶？

目前國際上大多採用Wh（瓦時）作為標準，根據《民用航空危險品運輸管理規定》，100Wh以下的行動電源及備用電池通常無須報備，最多可攜帶20顆；100-160Wh則最多2顆，且需於報到櫃台先行報備；而160Wh以上全面禁止攜帶。 這也是大部分國際航空遵守的最基本規定。

行動電源容量怎麼看？Wh / mAh 換算公式

有些行動電源上標示的 mAh（毫安培小時）並不是民航局的判斷標準，安檢人員看的是 Wh（瓦特小時）。

如果你的標示模糊不清，安檢有權直接沒收。

換算公式：Wh瓦時=V電壓 x（mAh毫安時÷1000）

一般標準 (3.7V)：

10,000mAh = 37Wh （安全過關）

20,000mAh = 74Wh （安全過關）

30,000mAh = 111Wh（超過 100Wh，需經航空公司同意）

不過自新規定實行以來，有許多出入韓國的旅客表示行動電源如果沒有標示Wh，不管換算出來的數字是否符合規定，都會一律被丟掉，建議出門前先檢查自己的行動電源有沒有明確標示出Wh數值。

2026 台灣、日本、韓國、香港航空公司規定一覽表

COPYRIGHT: Hearst Owned

航空公司分類 100Wh 以下

(約 2.7萬 mAh) 100Wh - 160Wh 備註與特殊限制 台灣航線

(華航、長榮、星宇、虎航) 每人限帶 20 顆備用電池 每人限帶 2 顆

(需臨櫃報備) 嚴禁機上充電，建議個別包裝電極避免短路。 日本航線

(JAL、ANA、樂桃) 數量不限

(需自用合理範圍) 每人限帶 2 顆 2026新制：嚴格禁止放入頭頂置物櫃。 韓國航線

(大韓、韓亞、酷航) 數量不限 每人限帶 2 顆 登機門前抽查，必須隨身或放在前方座墊下。 香港航線

(國泰、香港快運) 數量不限 每人限帶 2 顆 電極必須絕緣處置（用膠帶貼住或裝入保護袋）。

* 註：160Wh 以上之行動電源禁止攜帶登機。相關規定可能依民航局最新公告調整。

行動電源出國打包建議：三招避免被沒收

選擇品牌產品：購買具有國際安全認證的行動電源，標示清晰且耐用。 單獨收納：使用夾鏈袋或原廠收納袋裝好，避免金屬物品（如鑰匙、零錢）觸碰到電池插槽導致短路。 放在隨身小包：不要塞在手提行李箱深處，過安檢時主動取出，並確保登機後放在座椅下方，方便配合空服員檢查。

行動電源登機常見問題 FAQ

Q1：行動電源標示磨損、看不清楚可以帶嗎？

不行。 2026 年安檢對此採取「零容忍」態度。只要無法明確辨識 Wh 或 mAh，安檢人員會直接以安全理由沒收。

Q2：自帶線的行動電源可以帶嗎？

可以，但同樣受容量限制。建議選擇有 BSMI 認證（台灣）或 PSE 認證（日本）的產品，安全性較高。

Q3：為什麼我帶 20,000mAh 的行動電源會被擋？

請檢查電壓（V）。部分快充型行動電源電壓較高，換算下來可能接近或超過 100Wh。出國前請務必確認機身印製的 Wh 數值。

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載