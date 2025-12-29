2026 衛福部「元旦新制」大紅包來了！這些福利沒領到真的虧大

衛福部公布多項民國 115 年（2026 年）元旦起施行的惠民新制與政策調整。從現金補助、醫療保健到長期照顧，涵蓋層面廣泛，以下為必看重點懶人包，民眾可以好好檢視自身權益。

福利篇：生育、補助「加碼」最有感

行政院通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，將生育補助一口氣拉高至 10 萬元。社保司表示，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，原給付金額為 39522 元，新制實施後每胎生育給付加生育補助拉高至 10 萬元；至於未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母原本無相關給付，新制後同樣每胎生育補助 10 萬元。

生育補助拉高至 10 萬元（好孕方案）

行政院通過「因應少子女化對策」，大幅提高生育獎勵：

• 金額： 每胎生育給付與補助總額拉高到 10 萬元（雙胞胎 20 萬元，以此類推）。

• 對象： 涵蓋國民年金被保險人分娩或早產者，以及未參加任何社會保險之中華民國籍新生兒生母。 弱勢族群「加發生活補助金」（連續 13 個月）

依《韌性特別條例》，針對政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，自 115 年 1 月起至 116 年 1 月止，除了原有補助外，額外連續加發 13 個月：

• 低收入戶： 每人每月加發 1,000 元。

• 中低收入戶： 每人每月加發 750 元。

• 其他弱勢對象： 針對家庭總收入平均每人生活費 1.5 倍以上、未滿 2.5 倍者（含身障補助、中低老人津貼、弱勢兒少扶助等），每人每月加發 500 元。

醫療篇：疫苗、篩檢「升級」與「新增」

國健署從明年元旦開始，針對 45 歲至 74 歲民眾提供終身一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。國健署指出，幽門螺旋桿菌感染是導致胃癌發生的主要風險因子，約占 8 至 9 成比例，台灣每年有超過 4000 人新診斷罹患胃癌，並造成 2000 多人死亡，胃癌位居國內癌症發生人數及死亡率前十名。若檢測結果呈現陽性反應，民眾應攜帶檢驗報告回診就醫，依照醫師指示接受除菌治療或進一步檢查，及早治療可阻斷病程發展，有效降低胃癌發生率。

新增公費「胃癌篩檢」

幽門螺旋桿菌是導致胃癌的主要風險因子，國健署新增公費篩檢項目：

• 服務內容： 提供終身一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。

• 對象： 45 歲至 74 歲 民眾。

• 提醒： 若檢測陽性應回診除菌，可有效降低胃癌發生率。加上此項，公費癌症篩檢已擴增至六項（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌）。 成人公費「肺炎鏈球菌疫苗」升級

接種作業將於 115 年 1 月 15 日 開始實施新型版本：

• 變革： 改採新型 20 價或 21 價疫苗，接種單劑即可取代原本的兩劑接種流程。

• 對象： 包含 65 歲以上長者、55-64 歲原住民、19-64 歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象。 COVID-19 疫苗擴大全民接種

• 期間： 115 年 1 月 1 日至 2 月 28 日。

• 對象： 開放滿 6 個月以上全民皆可接種。

負擔篇：健保、國保費用連動調整

由於消費者物價指數累計成長率 6.79%，衛福部依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行 19761 元調為 21103 元。國保民眾每人每月自付保費最多增加 84 元，受影響人數約 270 萬人，同時包含生育、喪葬、老人年金等各項給付金額則會連動調高。

國民年金保費調漲

因應消費者物價指數累計成長率達標（6.79%），依法調整：

• 月投保金額： 由現行 19,761 元調為 21,103 元。

• 影響： 國保民眾每人每月自付保費最多增加 84 元。同時，各項給付金額（生育、喪葬、老年年金）也會連動調高。 全民健保保險費負擔調整

配合明年最低工資調高，修正健保投保金額分級表：

• 影響人數： 約 791 萬人受影響，每月平均多繳 18 元健保費。

• 各族群差異： 一般受僱者平均多繳 12 元；職業工會平均多繳 28 元；農漁民平均多繳 15 元。 健保住院部分負擔調升

因應國民所得調整，調高住院自行負擔費用上限：

• 單次住院上限： 「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限，從 51,000 元調高到 57,000 元。

• 全年累計上限： 全年累計住院自行負擔最高額，從 86,000 元調升到 94,000 元。

長照篇：邁向超高齡社會，服務擴大

在原本長照 2.0 服務對象基礎上，新增「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫收案對象，且符合長照需要二級以上」兩類對象。衛福部表示，統計資料顯示 30 歲至 64 歲失智症盛行率為千分之 1.19，部分個案合併失能確實有接受長照服務的必要。

長照 3.0 給付對象擴大

除原本長照 2.0 服務對象外，自 115 年 1 月 1 日起新增 2 類：

• 全齡失智且失能者。

• 符合 PAC（急性後期整合照護）收案對象，且長照需要 2 級以上者。 強化獨居老人關懷服務

與內政部合作訪視 70 萬名獨居老人，主動掌握需求，提供關懷服務、送餐或安裝緊急救援裝置等服務。

超實用諮詢專線有哪些？

• 福利諮詢專線： 1957

• 長照服務專線： 1966

• 健保諮詢服務： 0800-030-598

• 國保 / 勞保查詢： 勞保局官網

• 癌症篩檢資訊： 各地衛生所或國民健康署官網

文／劉一璇、圖／楊紹楚