2026「補假不補班」社畜嗨爛！網揭「1招爽放16天」神技曝光

2025立法院三讀通過增加「4+1」國定假日，隨著今年進入尾聲，許多民眾也翻開2026行事曆規劃下一年度行程，其中就有不少人發現原來配合行政院修法，補班制度正式從今年下半年取消，直到2026年更有感「補班日消失」，關於「補假不補班」的討論更成為熱潮，許多上班族也歡呼「最痛苦日子沒了」，除此之外更有人發現只要「用1招」就能在明年爽放16天，超過兩週免上班。









2025下半年起補班制度正式取消，2026年將迎來「補假不補班」的新模式，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自行政院官網）

一名家具品牌小編於Threads發文曬出2026行事曆，驚嘆：「原來明年開始都不用補班了！」，點出2026年有9個連假成為上班最撫慰心靈的消息，從他曬出畫面也解釋2026全年總放假日數為「120天」，3天以上的連假共有9個，並且，為了配合行政院修法，事實上從2025年下半年起就已經取消補班制度，「只改補假不補班」。





許多網友見到2026沒有補班的消息，都大松一口氣：「因為某一年補到懷疑人生」、「2023補六個」、「今年就沒補，想連假的人自行請假唄」、「但也沒有彈性放假了」、「社畜已經準備好過年窩在老家廢」，根據公告行事曆，2026年的9大連假為：

農曆春節：2/14（六）～2/22（日）共9天

228和平紀念日：2/27（五）～3/1（日）共3天

兒童節及清明節：4/3（五）～4/6（一）共4天

勞動節：5/1（五）～5/3（日）共3天

端午節：6/19（五）～6/21（日）共3天

中秋節及教師節：9/25（五）～9/28（一）共4天

國慶日：10/9（五）～10/11（日）共3天

光復節：10/24（六）～10/26（一）共3天

行憲紀念日：12/25（五）～12/27（日）共3天





網友指出只要搭配請假技巧，春節後再請4天特休，就能把假期一路延長成16天連休。（圖／翻攝自行政院官網）





其中就有網友點出元旦在週四放假一天，但由於已經沒有為了連假而補班補課，如果想要連休的民眾就要自己使用特休放掉週五一天，自己創造四天連假；此外，春節為2/14（六）～2/22（日）共九天，如果再加請2／23（一）至2／26（四），就能接上後面228紀念日的三天假（2／27～3／1），迎接16天超長連休。

