2026 角板山梅花季金質獎園區迎賓 體驗原鄉冬季浪漫

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市副市長王明鉅今（17）日出席「2026 角板山行館園區梅花季」開幕式。王副市長指出，復興區具備四季分明的觀光亮點，從冬梅、春櫻到夏暑、秋湯，展現豐富的原鄉魅力。市府致力於將角板山行館園區形塑為北臺灣冬季賞花的指標景點，邀請全臺遊客走入山林，感受純淨宜人的自然風光。

角板山行館園區近期完成大規模整修，不僅軟硬體大幅升級，更榮獲「2025 年國家卓越建設獎金質獎」肯定。除了現正盛開的梅花美景，園區內未來將規劃設置以泰雅族賽考利克（Saquliq）語系為主題的紀念館，結合歷史脈絡與景觀美學，深化在地原住民族文化特色，為遊客提供更具文化厚度的遊憩環境。

為解決花季期間的停車問題，市府補助復興區公所將介壽國中操場整建為停車場，有效紓解車潮。此外，市府正積極規劃興建結合醫療、社會福利與農產物流的綜合園區。未來不僅能滿足在地公共服務需求，更能協助復興區優質農產與特色美食透過物流功能銷往全國甚至海外，達成產業與民生的雙贏。

梅花季自 1 月 17 日至 25 日登場，活動亮點包括「梅樹下國際茶席」與「梅花市集」，並串聯周邊 34 家商家提供期間限定優惠。園區內全新開幕的「回字館」委由蕃薯藤自然咖啡經營，提供深度美食體驗。民眾亦可參與互動任務，兌換限量「角板山梅子康普茶」並參與抽獎，讓賞梅行程更添樂趣。

桃園市政府風景區管理處提醒，市民可透過「遊桃園 APP」、「遊桃園」YouTube頻道及市府風景區管理處臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/OR8q97）即時掌握花況資訊。為因應花季人潮，建議多加利用台灣好行小烏來線（502）及東眼山線（506）等大眾運輸工具前往。誠摯邀請民眾把握 1 月份的黃金花期，來到北橫山林間，親身感受冬季限定的白色梅花浪漫。 (圖：桃園市政府新聞處提供)