2026 貓空纜車「VIP 星光跨年車廂」限量開賣 Klook 即日起搶先預約空中跨年

貓空纜車一年一度最受矚目的跨年亮點——「星光跨年車廂」，即日起於Klook平臺正式開賣。每部車廂售價3,600元，可在高空視角下欣賞臺北101跨年煙火，並禮遇參與浪漫「樂響貓空夜」音樂會，同時獲得限量南法香頌聯名禮盒與101紀念商品。名額有限，誠摯邀請民眾把握機會，提前預約最與眾不同的跨年體驗。

近年來，貓空纜車跨年活動已成為秒殺級熱門行程。「星光跨年車廂」每部車廂最多可搭乘5人，適合親友結伴同行。活動當晚，平時不對外開放的纜車儲車區將特別化身音樂表演場域，舉辦年度限定「樂響貓空夜」音樂會；演出結束後，民眾可搭乘精心安排的貓纜車廂，遠眺臺北夜景與101煙火齊放，並將專屬紀念好禮帶回家，為迎接2026年留下最美好的回憶。

未能搶到「星光跨年車廂」的民眾，也可於12月31日購買纜車一日票，享當日無限次搭乘，並同樣可入場參與「樂響貓空夜」音樂會，還有機會抽中101限量紀念商品。音樂會將於晚間 9時30分至11時登場，並於演出前1小時開放入場。屆時，纜車儲車區將化身空中音樂殿堂，由國內知名的「米特薩克斯風重奏團」帶來融合爵士與古典元素的精緻演出，營造輕快而浪漫的跨年氛圍。

今年跨年，除了VIP星光纜車與浪漫音樂會外，貓空車站也邀請民眾在2025年最後一天，預約臺北前所未有的跨年體驗。活動當晚將同步開放登上「天空綠洲 Sky Green」高空平臺賞夜景、看101煙火，並可於車站迎賓牆拍攝全新完成的「LOVE 鋼纜藝術」打卡留念。多重亮點一次集結，打造貓空專屬、臺北獨有的跨年新視角。

在星空之上，與家人好友聚會，暢遊夜色、漫步山城，迎接嶄新的2026 年，勢必成為人生中最幸福、最難忘的跨年記憶。

相關資訊可洽詢公司代表號(02)2578-3536，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽本公司網站（https://tmr.taipei/ ）。