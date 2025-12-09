2026「赤馬紅羊劫」4生肖犯太歲 高宏寓：慎防無妄之災
2025年進入尾聲，2026年適逢60年一遇「赤馬紅羊劫」，命理專家高宏寓點名馬年犯太歲的「4生肖」，其中，屬馬是值（刑）太歲，慎防無妄之災。
命理專家高宏寓表示，2026新的一年，每個人都希望好運相隨，能量磁場跟著改變，但在命中卻自有定數，每個生肖每個流年時運也不盡相同，伴隨著早已註定的命運軌道而行駛，運行到哪裡，會發生什麼事情，全然皆是定數，好比一年四季的春、夏、秋、冬季節的轉換，節氣是規律的。
高宏寓點出馬年犯太歲的4大生肖，屬馬是值（刑）太歲，慎防無妄之災；屬兔破太歲，慎防桃花破財；屬鼠沖太歲，易被誣賴財散；屬牛害太歲，暗伏誘導出賣。
高宏寓也說明太歲燈和光明燈的差別：
太歲燈 ：太歲星君俗稱太陰或歲陰，負責掌管人間的吉凶禍福。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍」本命生肖與值年太歲相沖，或相隔六年（叫對沖或偏沖），為了要趨吉避凶遇難呈祥，凡事處處受阻不順遂，無妄之災，血光之災等…必須「安太歲」，以祈求消災解厄，諸事順遂。
光明燈 ：一般說來，不僅太歲才是沖，又有分年齡逢九必沖之說，例如：九、十九、二十九、三十九、四十九、五十九等…然而在這些九字當中，唯獨四十九歲的比較特殊，因為它流年沖，生肖沖，逢九又沖，加起來就有三個大沖。許多人會造成心理壓力開始擔心害怕，正向思維「大沖才能大發，不沖即不發」，因此光明燈又名消災燈，適用於本命年非犯太歲者, 祈求身體健康，前程光明，讓自己元辰光彩，運勢轉危為安。
●最佳安燈時間
通常落在過年前後到元宵節前，但因為現在市場競爭激烈，許多廟宇都相繼提前釋出線上及現場點燈服務，讓自己與全家增添一整年好運勢
2026犯沖太歲生肖，宜點【太歲和光明燈】
●年沖生肖：馬（值太歲）
●正沖生肖：鼠（沖太歲）
●偏沖生肖：牛（害太歲）
●偏沖生肖：兔（破太歲）
輪年生肖運勢，宜點【光明燈】
●生肖：虎（五鬼官符）
●生肖：龍（喪門降臨）
●生肖：蛇（太陽拱照）
●生肖：羊（病符臨身）
●生肖：猴（天狗車關）
●生肖：雞（福德高照）
●生肖：狗（白虎入度）
●生肖：豬（喜憂參半）
●點燈禁忌和注意事項：
一、點燈的資料一定要填寫正確，包括姓名、出生年月日、住址（目前居住地）都要填寫正確。
二、服喪期間到對年之前在傳統習俗上為了對神明有所尊重是不能到廟裡拜拜，可以線上報名或是委託親友協助。
三、往生親人不適用點燈，但可以藉由法會來幫祂們做功德祈福。
四、為慎防運勢不穩定，廟方不隨意移動光明燈、更不可省電熄燈
五、遠水救不了近火，因此沒有限制安燈只能點一間
六、只要廟宇夠神威顯赫，安燈不一定要選C位
七、可誠心準備鮮花素果，請神明為自己與全家祈福
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
