2026「赤馬紅羊」命理師示警劉宇寧 2時間點有望破解

命理諮詢師高輔進指出，劉宇寧需注意被出資方或片商壓榨的可能性，並示警他未來恐引發憂鬱相關症狀。（圖／翻攝自劉宇寧 微博）





中國知名男星劉宇寧，演出多部戲劇主角及主題曲主唱，不過易經預言家、命理諮詢師高輔進指出，劉宇寧在進入「赤馬紅羊」時期，需格外注意被出資方或片商壓榨的可能性，並示警他未來恐引發心理疾病。

高輔進指出，因應有許多人希望分析「劉宇寧」的姓名學及未來的發展走勢，從生肖姓名學角度來看，1990年出生的劉宇寧肖蛇，明年虛歲達37歲，其姓名「宇」字與「寧」字皆帶有「丁」火元素，結合八字命盤顯示其體內「火」氣過於旺盛，無處宣洩的話，因此要特別注意出資方、片商等的壓榨。

劉宇寧的好性格恐引發情緒困擾

另外，高輔進提醒，劉宇寧需留意「求好心切」或「難以拒絕他人」的性格，尤其在面對粉絲時，更應注意過度寵粉可能帶來的反效果，較為明顯的影響，可能反映在身體健康出現警訊；而不易察覺的層面，則須留意長期壓力是否引發情緒困擾，如憂鬱、躁動或自閉等狀況，隨著年齡增長，約45歲後，恐需將生活重心逐步轉向身心調養與健康管理。

高輔進再示警，劉宇寧應特別留意胸腔以下、骨盆以上區域的器官，未來發生病變或需接受手術的機率相對較高。他也指出，若劉宇寧能在42歲前結婚，或於45歲前育有子女，將有較大機率產生「磁場轉換」，使原本可能以室內「調養身體」為主的運勢，轉化為在室內「照顧家庭」，雖然此舉可能降低原本的高曝光率，但從長遠角度來看，對其身體健康反而是較為有利的發展方向，若劉宇寧目前已曾在相關部位受傷或接受手術，則可視為已提前化解部分風險。

