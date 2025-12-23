2026「赤馬紅羊」命理師示警劉宇寧 2時間點有望破解
中國知名男星劉宇寧，演出多部戲劇主角及主題曲主唱，不過易經預言家、命理諮詢師高輔進指出，劉宇寧在進入「赤馬紅羊」時期，需格外注意被出資方或片商壓榨的可能性，並示警他未來恐引發心理疾病。
高輔進指出，因應有許多人希望分析「劉宇寧」的姓名學及未來的發展走勢，從生肖姓名學角度來看，1990年出生的劉宇寧肖蛇，明年虛歲達37歲，其姓名「宇」字與「寧」字皆帶有「丁」火元素，結合八字命盤顯示其體內「火」氣過於旺盛，無處宣洩的話，因此要特別注意出資方、片商等的壓榨。
劉宇寧的好性格恐引發情緒困擾
另外，高輔進提醒，劉宇寧需留意「求好心切」或「難以拒絕他人」的性格，尤其在面對粉絲時，更應注意過度寵粉可能帶來的反效果，較為明顯的影響，可能反映在身體健康出現警訊；而不易察覺的層面，則須留意長期壓力是否引發情緒困擾，如憂鬱、躁動或自閉等狀況，隨著年齡增長，約45歲後，恐需將生活重心逐步轉向身心調養與健康管理。
高輔進再示警，劉宇寧應特別留意胸腔以下、骨盆以上區域的器官，未來發生病變或需接受手術的機率相對較高。他也指出，若劉宇寧能在42歲前結婚，或於45歲前育有子女，將有較大機率產生「磁場轉換」，使原本可能以室內「調養身體」為主的運勢，轉化為在室內「照顧家庭」，雖然此舉可能降低原本的高曝光率，但從長遠角度來看，對其身體健康反而是較為有利的發展方向，若劉宇寧目前已曾在相關部位受傷或接受手術，則可視為已提前化解部分風險。
東森娛樂關心您
民俗說法，僅供參考
【更多東森娛樂報導】
●宇宙人攻蛋警方持槍維安！小玉邀歌迷「忘掉這一年壞事」女神現身了
●楊丞琳開刀4個月現身！認「數度崩潰大哭」：不再勉強自己
●北捷隨機殺人4死！葛仲珊心疼受害者家屬：真的很難過
其他人也在看
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 4 小時前 ・ 89
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 2 小時前 ・ 30
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 51
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 50
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 95
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 55
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 5 小時前 ・ 200
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 53
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持
北捷張文無差別攻擊案震驚全台！兩性親子關係專家吳娟瑜分析，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外遭遇挫敗時，沒有回頭尋求家庭支持，她呼籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 61
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
綠營關說大法官被抓包？民眾黨團親赴北檢遞告發狀！
台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立法委員劉書彬今（23）日召開記者會，痛批總統賴清德是讓台灣法治崩壞、踐踏民主的幕後黑手。黃國昌指出，憲法法庭透過非法組織，由5位大法官作出判決，其中蔡彩貞大法官在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人仍執意作出判決。記者會結束後，黃國昌親自到北檢遞交告發狀，告發府院關說司法。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 59
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 7
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 56
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 21
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 89
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 5 小時前 ・ 30
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 443