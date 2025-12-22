【2026 跨年特輯】韓流天團大舉壓境、金曲歌王獨家回歸！全台六大晚會卡司攻略

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年進入最後倒數，今年的跨年夜堪稱「神仙打架」，各大縣市為了搶奪收視與人流，紛紛祭出「國際級」殺手鐧。不僅南韓二代傳奇女團 KARA、霸氣女王華莎、水彈女神權恩妃、實力派STAYC等多組韓星強勢登台，本土陣容更邀得金曲歌王蕭敬騰睽違五年重返跨年舞台。這場「神仙打架」的跨年大戰即將引爆，以下為讀者盤點六大指標現場的精彩亮點。

台北最 High 新年城：韓流傳奇KARA領銜，101煙火點燃星光

台北市府前廣場今年打出「回憶殺」與「含金量」兩張王牌。南韓傳奇女團KARA 暌違12年再度登台，預計引爆全場大合唱。金曲歌后蔡健雅則將珍貴的獨家演出留給台北，與韋禮安、高爾宣 OSN、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千那 等多達13組大咖共同接力。今年更首度設置多舞台，讓整個信義區化身巨型派對場。

閃耀新北1314跨河煙火：華莎霸氣開唱 全台最早煙火登場

新北市延續「最早煙火」特色，將於晚間20:26準時施放13分14秒跨河煙火。卡司由南韓霸氣女王華莎HWASA 獨家壓軸，搭配日籍歌手樋口愛跨國助陣。本土則有蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、Ozone 等實力派坐鎮，在淡水與八里雙岸同步點燃熱情，讓不少想提早倒數的粉絲將目光鎖定淡水河畔。

台中最強跨年夜：蕭敬騰獨家重磅回歸 搖滾天團齊聚水湳

台中水湳中央公園今年被網友封為「含金量之冠」。金曲歌王蕭敬騰暌違 5 年重返台灣跨年舞台，並將全台唯一場獻給台中，預計帶來長達30分鐘的演唱會等級組曲。此外，人氣樂團告五人震撼開場，加上動力火車、盧廣仲、麋先生、TRASH、babyMINT等，以強大樂團陣容鞏固中台灣跨年王者地位。

雲林電光跨年：大黑馬崛起！HIGHLIGHT、羅志祥強勢爭霸

睽違 12 年重辦大型晚會的雲林縣堪稱今年全台最大黑馬，不僅成功邀請韓流天團HIGHLIGHT登台，更邀來「亞洲舞王」 羅志祥與周湯豪同台較勁。搭配 7,000 發半環場弧形煙火，雲林田徑場預期將湧入大批韓迷與舞曲愛好者，衝擊今年全台收視排名的野心十足。

台南好YOUNG：大勢女團STAYC甜美空降 顏值之最

台南跨年持續走高質感的國際化路線，由南韓實力派女團STAYC領軍，加上日籍女神鈴木愛理與港星魏浚笙，打造高顏值的視聽饗宴。本土陣容集結炎亞綸、八三夭、理想混蛋、9m88、麋先生 等多組夯星，激盪出跨年新火花。

高雄雄嗨趴：水彈女王權恩妃登台 主持話題性滿分

高雄夢時代今年除了有「水彈女王」權恩妃讓港都性感指數爆表，更有話題十足的主持群陳漢典、阿本、木木，其中陳漢典將與Lulu黃路梓茵首次同台跨年，創造綜藝滿分的互動。卡司包含告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳、熊仔 等 17 組豪華陣容，要在 6,900 發璀璨火花下與民眾嗨翻時代大道。

