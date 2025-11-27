2026「迪士尼公主主題路跑－夢幻伸展台」即日起報名

2026「迪士尼公主主題路跑－夢幻伸展台」即日起開始報名，歡迎全國跑友報名參加。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

全統運動浪漫推出二０二六年「迪士尼公主主題路跑－夢幻伸展台」，邀請所有參與者選擇自己最舒適的打扮與妝容，用每一步勇敢走進自己的故事，即日起開放路跑報名。

全統運動表示，每個人心中都有一位迪士尼公主，可能是披甲上陣的花木蘭、放手追夢的樂佩，或是突破自我、擁抱不同的愛麗兒。此次迪士尼公主主題路跑，將從夢幻泡泡雨的起跑線、彩妝與編髮間、延伸至閃閃發光的公主夢幻伸展台，每位跑者都能在活動中打造屬於自己的矚目亮點，打造與眾不同沉浸式活動體驗，邀請大家大聲說出「我，是我故事裡的主角！」

在「迪士尼公主主題路跑」的跑道上，有迪士尼公主主題魔法泡泡棒，結合泡泡魔法與童話設計，不僅是最佳應援道具，更是童心與自信的具象化身。這支泡泡棒以「小美人魚愛麗兒」為設計主角，搭配夢幻粉紫色系，頂部皇冠造型閃閃發亮，每一個細節都讓人秒飛入童話世界。啟動後，泡泡即隨風飛舞，宛如魔法被施展，讓整個王國為妳綻放。

全統運動指出，只要在十二月十一日前完成報名與繳費，即可免費獲得迪士尼小美人魚系列角色水壺乙個。從小比目魚到賽巴斯汀，角色設計搭配夢幻配色，每一款都具備實用大容量與高顏值，可作為通勤水壺、運動搭檔、孩童上學日常補水首選。

全統運動指出，迪士尼公主主題路跑明年三月十五日在新北微風運河廣場、三月廿二日在高雄橋頭公七公園舉行，歡迎全國跑友報名參加。