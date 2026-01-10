2026「這張卡」大爆發？事實查核中心揭真相：6直轄市真實福利曝光

生活中心／李紹宏報導

近期網路流傳一支名為「2026年敬老卡功能大爆發」的影片，宣稱中央已統一政策，開放敬老卡扣抵計程車費、掛號費、搭火車環島及運動中心入場費等「4大隱藏功能」。對此，台灣事實查核中心澄清，該影片為AI生成的錯誤訊息，並非政府官方政策。查核中心強調，全國敬老卡福利並無「一致性規定」，各縣市項目差異極大，呼籲長輩切勿輕信，並在此列出6直轄市的真實福利。

近期多個YT頻道近期發布AI影片，宣稱2026年起敬老卡功能將升級。（圖／翻攝自事實查核中心官網）

查核中心調查發現，該影片宣稱「中央要求衛福部折抵掛號費」、「交通部整合全台台鐵功能」等說法皆為虛構。實際上，敬老卡的補助與使用範圍屬於地方政府預算，並無所謂的全國統一新政。該影片製作來源為特定 AI 頻道，過去也曾編造「春節發放 1.2 萬元補助」及「數百元無限搭乘台鐵」等假消息。

敬老卡「4大功能」闢謠

針對影片中的4大功能，查核中心與各地社會局核對後，列出目前真實情況：

1.搭乘台鐵至外縣市： 並非全國適用。目前僅台北、新北、桃園、台中等14個縣市支援敬老卡搭乘台鐵。此外，影片中提到「台北到宜蘭可扣200元」更是錯誤，例如台北市敬老卡每趟最高僅能扣抵150點。

2.計程車扣抵額度： 各縣市額度不一，且無「2026年起全國調升」的說法。台北市與新北市雖自2026年起將單趟補助由65 點提升至85點，但台中市仍維持每趟85點，並未調整。

3.折抵門診掛號費： 並非全台通用。目前台中市可折抵50點（限合作診所），桃園、高雄則完全無法扣抵。台北市與新北市則是於 2026 年起新加入聯醫與衛生所折抵功能，並非全國同步實施。

4.運動中心入場費： 此為既有福利而非新政。台北市早已推動，高雄市則在2025年7月即已納入，各縣市開放時間與規則皆不同。

2026年「6直轄市」敬老卡真實福利一覽

1.台北市

點數額度：每月補助480點。

計程車：2026年起單趟扣抵額度由65點調升至85點。

醫療福利：2026年起新增可扣抵市立聯合醫院掛號費。

運動休閒：點數可用於運動中心，2026年預計開放折抵委外溫泉設施。

2.新北市

點數額度：每月補助480點。

計程車：2026年起單趟扣抵額度調升至85點。

醫療福利：2026年起納入聯合醫院及29區衛生所掛號費扣抵。

交通：可用於搭乘台鐵、公車、機捷及YouBike。

3.台中市

點數額度：每月補助1000點。

計程車：維持單趟扣抵85點。

醫療福利：可扣抵合作診所掛號費50點。

交通：支援台鐵、客運、捷運等交通工具。

4.桃園市

點數額度：每月補助800點。

計程車：維持單趟扣抵72點。

醫療福利：目前尚未開放扣抵掛號費。

交通：適用範圍包含公車、客運、桃園捷運、台鐵及YouBike。

5.台南市

福利模式：不採點數制。

計程車：目前尚未開放點數扣抵功能。

醫療福利：目前尚未開放點數扣抵功能。

交通：台南市公車（含幹支線、小黃公車）無限次搭乘免費；台鐵與全台捷運享半價優惠（需自費儲值）。

其他：免費參觀台南市轄內公立古蹟與景點。

6.高雄市

額度限制：每年提供1200點。

計程車：每趟扣抵50點。

醫療福利：目前尚未開放扣抵掛號費。

運動休閒：2025年7月起已全面納入運動中心、電影院折抵福利。

資料來源：台灣事實查核中心、直轄市官網

