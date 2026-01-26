不管你是想去健身房揮汗、去球場看熱血職棒，還是只想藉機幫自己添購新的運動穿戴裝置，現在有個超棒的「全民小確幸」要來啦！那就是大家最期待的 2026 年「運動幣」已經正式回歸，面額 500 元總共 60 萬份！而且今年的規定變得更香、更好買了，快跟著我一起看看怎麼把這 500 元領好領滿吧～

2026 運動幣 500 元開抽！今年竟然能用來買智慧手錶、運動穿戴？懶人包看這～

（圖片為AI生成）

記得先看身分證末碼再衝動滋網

首先先附上動滋網的官方網站

第一步就是別記錯登記時間！為了怕大家一次湧入把網站擠爆，這次運動幣和普發一萬一樣，準備了身分證末碼分流～從 01/26 星期一上午十點開始，由末碼 0 跟 1 的朋友們領跑，接著每天依序由 2、3然後 4、5 輪下去，直到 1/30 星期五為止

如果你這幾天太忙不小心漏掉也別緊張，從 01/31 到 02/08 會全面開放大家補登記，只要你是 16 歲以上、有台灣戶籍的國民，通通都有抽籤資格，趕快加入行事曆呀～

只要輸五項資料就能快速搞定

大家只要點進「動滋網」的登記頁面，依序填入姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼和電子信箱，這五項基礎資訊填完後點擊送出，看到驗證成功的畫面，你就已經獲得 2/12 抽籤直播的入場券囉～有中籤民眾首次進入「我的運動幣」頁面，輸入身分證號、出生年月日 3 及驗證健保卡卡號，並輸入簡訊 4 位驗證碼，就能獲得 QR Code 及付款碼

（圖片為AI生成，下同）

今年最驚喜的新增「添裝備」功能

重點來了！以往大家可能覺得運動幣只能用在看球賽或去游泳池，但 2026 年的運動幣進化了！除了原本的運動和看比賽之外，這次新增了「添裝備」項目

雖然這個項目的抵用上限是 200 元，但對於科技控的我們來說簡直是福音，因為它可以用來折抵運動服飾、球具，甚至是「運動穿戴裝置」！如果你剛好想換個智慧手環的錶帶，或是想買副新的護具、跑鞋，200 元也算是不無小補啦

數位錢包動態防護讓你花得安心

領到運動幣之後，大家會得到一個電子錢包 QR Code。這裡要提醒大家一個小細節，為了防範被有心人士盜用，這個 QR Code 是「動態」的，有效期限只有一個小時。大家在合作店家準備結帳時再產出就好，不過如果不小心過期，只要重新登入『我的運動幣』就能再次刷出新的 Code了～結帳時記得要提供簡訊驗證碼給店員，雙重認證雖然多了一道手續，但能確保你的 500 元不會被別人領走，這種安全性設計真的要給運動部一個大大的讚！

小結：你是哪一種類型的玩家？

最後我來幫大家做個簡單的分析，看看這 500 元怎麼花最適合你～

如果你是「熱血應援派」平常最愛跑新莊或天母球場看比賽，那這 500 元直接拿去抵門票或是應援毛巾最爽快

如果你是「裝備至上派」那絕對要鎖定新增的 200 元額度，拿去補貼那些你觀望很久的智慧穿戴耗材或運動潮服

而如果你是「行動健身派」這 500 元不限抵用次數的特性，讓你不管是去健身房單次入場還是預約一堂瑜伽課，都能靈活分配使用！

大家趕快加入行事曆，在你身分證字號末碼對應的時間去登記，祝大家都能抽到！一起在 2026 變健康吧～

