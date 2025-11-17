2026「長明賞超馬盃」將開跑 明年1/11台北田徑場鳴槍啟動

即時中心／綜合報導



這場由台北長跑扶輪社主辦、結合運動精神與公益理念的年度盛會，今年以全新風格強勢回歸，推出「50英里超馬挑戰」與「3小時接力賽」兩大經典賽制，更迎來最動人的里程，全台12地區扶輪社的服務計畫「為公益而跑--盲人環台活動」終點，正式落腳長明賞超馬盃！





這群盲人跑者，自 2016 年起已連續八年完成環台挑戰，靠著陪跑員的聲音與信任，一步步丈量台灣的土地。他們以「跑步」為行動，串起全台 20 多個地方慈善機構，以環台接力的方式，號召社會各界響應公益，為弱勢團體募集 上萬份愛心年菜與捐助資源。他們的腳步，讓世界看見：「縱使沒有光，也能成為照亮他人的那道光。」



「長明賞」是為紀念台灣長跑傳奇人物陳長明而設立。陳長明是台灣首位參加奧運馬拉松項目的選手，更曾將全馬成績推進至2小時 20分內，為台灣長跑運動立下里程碑。



2021 年起，台北長跑扶輪社舉辦「長明賞超馬盃」呼應長明賞的精神，延伸更多跨界舞台，每年冠名贊助長明賞年度超馬運動員獎項，表彰堅持、奉獻與突破的精神。它不僅是一座獎盃，更是一場「長跑文化的年度典禮」，象徵著台灣跑者世代傳承的榮耀與信念，此賽事在「台北市政府體育局」的協辦，及在「南山人壽」及「台北北區扶輪社」、「地平線整合運動平台」等企業贊助與支持下順利展開，超馬項目則由「中華民國超級馬拉松運動協會」認證銅級賽事。

第五屆《2026 長跑扶輪社長明賞 50 英里超馬盃暨 3 小時接力賽》將於明年1月11日於台北田徑場登場。（圖／台北長跑扶輪社提供）









