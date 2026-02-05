2026「開運香氛」買起來！成功寓意、煙燻氣場到橘色祝福一次到位，替新一年噴出好兆頭
想讓新年氣場煥然一新，其實很多人都是從「味道」開始！因為香氣不只是一種風格，更像是替自己設定年度狀態的隱形開關，而今年多個香氛品牌不約而同把「祝福」、「新生」與「前行」寫進創作：有人用駿馬象徵成功動能，有人以橘子傳遞圓滿，也有人透過煙燻與夜色打造更強烈的印象。如果正在找一款能陪妳走進2026的命定香味，這幾支真的值得優先鎖定。
Maison Francis Kurkdjian｜Baccarat Rouge 540水晶之燄：把成功象徵化為高訂氣場
Maison Francis Kurkdjian這次把「馬到成功」的吉祥意涵融入設計，以駿馬代表熱情與不斷前行的力量，也替新一年投射出事業與人生同步向上的祝福。正紅與燦金交織出的視覺張力，加上雙馬圖騰構成的平衡畫面，光是外型就充滿開年儀式感，擺上梳妝台立刻有種「今年會很不一樣」的暗示。
而作為形象主角的Baccarat Rouge 540水晶之燄，香氣本身同樣氣場十足！龍涎香勾勒出晶透光澤，木質琥珀花香與甜暖氣息取得極佳平衡，再由茉莉添入輕盈流動感，尾韻深邃卻不顯厚重，展現優雅與力量並存的結構。這不是那種短暫討喜的香味，而是會慢慢變成個人標誌的存在，很適合作為年度主香。
嬌蘭｜花草水語「暮嫣撒哈拉」純粹淡香精：以煙燻菸草開啟轉化能量
嬌蘭新發表的花草水語暮嫣撒哈拉純粹淡香精，靈感來自日落後沙丘映出的嫣粉微光，調香師選擇以象徵意義濃厚的菸草作為核心，呼應「穿越煙霧」的概念，也讓整體多了蛻變與重生的聯想~對不少人來說，新年本來就是重新定義自己的時刻，而這款香氣恰好帶著那種準備翻篇的能量。
它以煙燻菸草包覆覆盆子的酸甜果香，再由龍涎香延伸出木質與麝香深度，層次濃郁卻不混亂，反而形成極具記憶點的嗅覺輪廓。若希望在人群中留下印象，這種帶點神秘張力的香味往往比清新調更有存在感，也更容易被記住。
Penhaligon’s潘海利根｜不期而遇的芬利：象徵好運啟程的駿馬姿態
如果偏愛帶故事感的香氛，潘海利根這次以駿馬為靈感推出馬年典藏作品「不期而遇的芬利」限定包裝版，讓好運不只是寓意，而是一種能被穿上的年度象徵！閃耀鬃毛交映赤紅與鎏金，承載喜悅與萬象更新的祝福，也替新歲揭開更大膽迷人的序幕。
即日起至2/22，到全台形象店消費滿1,600元即可拿到馬年限定紅包袋；入手任一獸首肖像75m香水，還會加贈新春絲巾飾帶，替香氛多添一點節慶造型感；若單筆滿12,000元，品牌更準備了象徵幸運的馬蹄鐵，把好兆頭一次補齊。
此外，適逢情人節檔期，品牌還特邀畫師將心意以植繪圖樣呈現在瓶身之上，讓祝福變得更具個人意義；2/7、2/8兩天指定日期可於新光三越A8與誠品南西形象店參與，替你精心挑選的禮物留下更有記憶點的收藏體驗。
CREED｜銀色山泉：用清透氣息寫下年度新起點
想替新一年建立俐落開場，氣味乾淨、線條分明的香氛往往更容易撐起整體風格！CREED的「銀色山泉」取材自阿爾卑斯山清泉，將高山空氣與沁涼水流轉化為帶有距離感的清爽氣息，聞起來不張揚，卻自帶質感。前調以香檸檬與柑橘展開明亮輪廓，中段交織茶香與透亮空氣感，最後由檀香與麝香穩穩收束，讓香氣一路維持清晰脈絡，那種乾淨又克制的調性，很適合當作新循環的起點。
適逢馬年，品牌延伸推出「金駿迎春」視覺設計，透過奔馳駿馬傳遞向前推進的動能，同時象徵自由、紀律與突破；藉由花卉與果實交織出的花馬圖像，既呼應自然香材，也替節慶多添一層昂首迎新的氣勢，看起來格外振奮人心。近期若想添購香水，可以留意這波「金駿迎春」限定包裝！即日起2/28凡靠櫃消費不限金額即可獲得紅包袋；挑選50ml以上香水還會附上精裝封套，細節充滿年節氛圍。若同步鎖定居家香氣，100ml銀色山泉搭配香氛蠟燭也推出優惠價13,800元的新春組，無論準備禮物或犒賞自己，都顯得格外得體。
Atelier Cologne｜赤霞橘光淡香精：透過橘色意象點亮年度好兆頭
橘子向來象徵祝福、圓滿與嶄新開始，Atelier Cologne法國歐瓏今年便以「Orange Paradise」為主題，把這份節慶意象轉化為迎接新年的香氣祝福~搭配上品牌最具代表性的柑橘香-「赤霞橘光淡香精」，血橙、苦橙與甜橙交織出多汁飽滿的第一印象，中段融入天竺葵描繪橘葉般的青綠氣息，尾調以檀香沉穩收尾，讓明亮果香逐漸轉為療癒木質調。若偏好開朗、帶正能量的味道，它會是一款幾乎不挑場合的安全選擇。
最近逛街時不妨順手靠櫃看看，即日起至2/28門市不限金額消費就送刮刮卡與紅包袋，買的不只是香氣，也是一份好兆頭；單筆消費滿3,600元還能多帶走隨行香氛組，小容量放包包補香剛剛好，等於把新年的幸運味道隨身帶著走。
