2026 關西房產大數據：為何大阪 Brillia Tower 成為台灣頂級資產階級的配置首選？

（記者石耀宇／綜合報導）根據日本國土交通省（MLIT）最新發布的房地產登記調查，日本東京豪宅市場正迎來新一波全球資金配置潮。其中，台灣買家的表現尤為亮眼，登記件數蟬聯全球之冠，遠超中國與新加坡。

圖／maaūu 也有房產創辦人HOM 劉冠宏 認為，台灣買家正在進行一場資產配置的移轉，目標鎖定在高品質與稀缺性的地標建築。（maaūu 也有房產提供）

這項數據不僅證實了日本房產的強大吸引力，更揭示了台灣頂級資產家在面對全球通膨與區域變動時，已將「日本新築超高層塔樓（Tower Mansion）」視為資產防禦的剛性需求。在此趨勢下，日本置產已不再只是分散風險的選項，而是台灣高資產族群用來對抗通膨、強化資產結構的核心配置策略之一。

數據背後的真相：台灣買家對「實體安全感」的集體追求

根據國土交通省針對 2025 年交易數據的分析，海外買家在東京都心 6 區與大阪中之島特區的新築公寓取得比例呈現倍數成長。在所有海外買家中，台灣以壓倒性的登記紀錄奪下第一，佔比逾五成。

長期觀察日台房產趨勢的 maaūu 也有房產 創辦人 HOM 劉冠宏 分析：「這波熱潮已從早年的『低總價收租』轉向『高價值持有』。台灣買家正在進行一場資產配置的移轉，目標鎖定在高品質與稀缺性的地標建築。」

為何是「塔王」？解析 Brillia Tower Dojima 的基石地位

圖／中之島河畔的愜意生活氛圍，是大阪獨一無二的區位。（maaūu 也有房產實地拍攝）

在眾多指標建案中，位於大阪中之島核心地帶的 「Brillia Tower Dojima ( 堂島 )」 至今仍被建築業界公認為 「關西塔王」。這座建築之所以成為台灣大戶避險的首選，關鍵在於其不可複製的稀缺屬性：

頂奢聯名價值： 作為日本罕見與 Four Seasons Hotel（四季酒店） 聯名開發的共生建築，這種「飯店一體化」塔樓在二手市場具備極強的流動性與保值力。

建築品牌力： 東京建物（Tokyo Tatemono）旗下的旗艦品牌 Brillia，其名稱源自「Brilliant」與「Diamond」，代表對純粹美學與永恆價值的堅持。這對看重品牌血統的台灣買家而言，是身分與品味的象徵。

戰略特區紅利： 受益於日本發展策略西傾，大阪被指定「金融與資產運用特區」， 2030 年 IR 娛樂城開幕與磁浮新幹線開通，新地鐵將中之島一帶，打造為關西的金融與文化中樞，Brillia Tower 堂島 正座落於此發展紅利的中心點。

建築人觀點：從避險到「收藏」的生活權力

HOM 劉冠宏以其於紐約曼哈頓累積的資深建築設計經歷指出：「台灣買家對日本塔樓的熱忱，源於兩地房價與品質的『價值錯置』。以台北老公寓的預算，在大阪換取一戶全新落成，頂級營造、豪奢酒店共構的品牌資產。」

圖／Brillia Tower 堂島 2F迎賓大廳，以藝術品和靈活動線落實空間魅力。（maaūu 也有房產實地拍攝）

對於資產階級而言，購買 Brillia Tower 堂島 已超越單純的投報考量，更像是在東亞局勢變動中，為家族獲取一份具備高度流動性、法治保護且能代代傳承的「實體安全資產」。

maaūu 也有房產 是由 HOM 劉冠宏創立的房地產銷售品牌，以建築專業為核心，正透過與日本大型開發商如「阪急阪神不動產」的深度合作，為台灣買家篩選具備長期價值的日本房產。maaūu 也有房產 提供透明、專業，且具備品味的置產建議，陪同客戶建立穩健的跨國資產基石。

