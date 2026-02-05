2026 陽明山花季盛大揭幕 打造「五感並行」的山林花語





2026陽明山花季今日開跑，策展融合國際級竹編藝術與跨界香氛，開創感官賞花新體驗。

美學再進化：MUSE 鉑金獎大師林靖格打造「竹編地景」

今年花季特別邀請榮獲美國 MUSE 設計大獎肯定的藝術家林靖格老師，以「在地工藝 × 自然景觀」為核心，呈現兩件巨型作品：

《花開向好》： 取材櫻花、茶花與向日葵的經典意象，以「花田」概念鋪展出起伏有致的竹編美學，讓民眾在行走間近距離觸摸藝術。

《迎光上行》： 運用金色質感銜接竹材原色，呼應年後節慶的溫潤祝福，成為串聯陽明公園的重要視覺節點。

氣味新敘事：首度攜手「亞洲香研所」封存山林香氣

突破傳統賞花框架，今年首度與台灣最大香氛單位 亞洲香研所 異業合作，將嗅覺納入策展體驗：

記憶延伸： 聯名開發專屬香氛禮品，從山林氣息與花卉意象中擷取靈感，讓民眾能將陽明山的春意帶回家，實現「味道引領記憶」的感官旅行。

跨界生活美學： 透過香氛設計，將季節限定的花季轉化為能在日常生活中持續被喚起的春日印象。

永續新思維：低碳慢活，留下綠色足跡

公園處處長藍舒凢強調，2026 花季以「低碳、環保、友善環境」為策展主軸：

1.天然材質： 裝置藝術選用自然竹材，展現永續工藝價值。

2.大眾運輸： 積極鼓勵民眾搭乘捷運與公車上山，降低山區環境負擔。

3.環境守護： 提醒賞花時不踩踏、不攀折，共同維護自然景觀的純淨。

【活動資訊速查】

展期： 2026 年 2 月 5 日（四）至 3 月 15 日（日）

地點： 陽明公園花鐘廣場及周邊展區。

交通提醒： 山區車位有限，強烈建議利用大眾運輸前往。即時花況與活動詳情可至「花 IN 台北」官網查詢。

