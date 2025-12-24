2026《雲林閱曆》亮相 24節氣文學桌曆限量登場

超夯雲林桌曆再升級！2026《雲林閱曆》耀眼登場 「24節氣 × 大地精靈」限量典藏版正式亮相。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】繼2025年《閱，曆》以雲林作家金句引發收藏熱潮後，雲林縣政府文化觀光處圖書館再度推出全新升級的2026《雲林閱曆》，以「24節氣文學 × 大地精靈與節氣之神」為主軸，結合在地文化、美學設計與永續理念，打造兼具實用與藝術價值的限量典藏桌曆。

處長陳璧君指出，透過節氣文學與藝術視覺，引導讀者放慢步調，感受四時更迭與土地故事，讓閱讀成為一種與自然對話的生活儀式。（圖／記者蘇榮泉攝）

2026《雲林閱曆》跳脫傳統每日翻閱形式，進化為「每月珍藏」的展示型桌曆，採用木質底座設計，兼顧藝術陳列與生活機能。每月圖卡可獨立拆卸，轉化為文學書籤或藝術小卡，木質底座亦可作為手機與名片展示架，延伸產品使用年限。外盒以環保瓦楞紙材搭配典雅字體，呼應「物產豐收小果箱」意象，象徵雲林農業大縣的豐饒底蘊與對永續環境的重視。

縣長張麗善表示，雲林不僅是農業重鎮，更蘊藏深厚文化能量。《雲林閱曆》以24節氣描繪自然節奏，串聯人民生活軌跡，期盼透過充滿美感與永續精神的作品，讓文化融入日常，在翻閱之間看見雲林、理解土地。

文化觀光處處長陳璧君指出，本次設計核心在於讓文學走進生活，成為桌面上溫柔而堅定的陪伴。透過節氣文學與藝術視覺，引導讀者放慢步調，感受四時更迭與土地故事，讓閱讀成為一種與自然對話的生活儀式。

文化觀光處圖書館說明，2026《雲林閱曆》延續「限量、非賣品」策略，作為回饋長期支持圖書館讀者的年度典藏。自12月26日起，民眾集滿閱讀集點卡30點並完成指定任務即可兌換，數量有限，換完為止，預期將再掀一波兌換熱潮。

