2026《雲林閱曆》耀眼登場 「二十四節氣 × 大地精靈」限量典藏版亮相

超夯雲林桌曆再升級！二零二六《雲林閱曆》耀眼登場，「二十四節氣 × 大地精靈」限量典藏版正式亮相。(記者劉春生攝）

▲超夯雲林桌曆再升級！二零二六《雲林閱曆》耀眼登場，「二十四節氣 × 大地精靈」限量典藏版正式亮相。(記者劉春生攝）

繼二零二五年《閱，曆》以三百六十五句雲林作家金句引爆收藏風潮後，雲林文化觀光處圖書館二零二六年推出全新升級版《雲林閱曆》。這不僅是一本桌曆，更是一份結合「二十四節氣文學」、「在地美學」與「永續設計」的限量典藏品，預料將再掀搶兌熱潮。

二零二六《雲林閱曆》以「二十四節氣文學閱曆：大地精靈與節氣之神」為設計核心，從「每日翻閱」到進化到「每月珍藏」的藝術型桌曆，更突破往年桌曆的使用框架，採用「木質底座展示型」設計，兼具藝術陳列與實用機能。每月圖卡可獨立拆卸DIY作為文學書籤、藝術小卡，木質底座可作為手機及名片展示架，大幅延長產品生命週期。外盒採用環保瓦楞紙材，搭配典雅「蜜柑體」，復刻「物產豐收小果箱」意象，象徵雲林農業大縣的豐饒底蘊與對永續環境的堅持，一開盒就像打開一份來自雲林大地的祝福，儀式感滿滿。

廣告 廣告

雲林縣長張麗善表示，雲林不只是農業大縣，更是文化沃土。二零二六《雲林閱曆》以二十四節氣描繪雲林的自然節奏，也記錄著人民生活的軌跡。我們希望透過這份充滿美感與永續理念的作品，讓文化在日常中靜靜發光，成為陪伴我們前行的溫柔力量，在每一次翻閱之間，看見雲林、讀懂雲林。

文化觀光處處長陳璧君指出，二零二六《雲林閱曆》的設計理念是讓文學走進日常生活，成為讀者桌面上最溫柔而堅定的陪伴。我們推廣的不僅是閱讀，而是一種願意慢下來、感受節氣、用心品味土地故事的生活方式，讓節氣與詩意成為人們與土地對話的重要儀式。

文觀處圖書館強調，二零二六《雲林閱曆》延續「限量、非賣品」策略，專屬回饋長期支持文觀處圖書館的讀者，十二月二十六日起，只需集滿閱讀集點卡 三十點（累積借閱 一百五十冊），並完成臉書追蹤按讚，即可兌換。數量有限，換完為止，歡迎讀者趕緊來文觀處圖書館借書、累積點數，將這份最具文化溫度的年度典藏品帶回家。

二零二六 年，讓雲林二十四節氣文學桌曆陪伴你的每一天，一起因為閱讀而幸福!

更多活動詳情與即時資訊，歡迎持續關注「雲林縣公共圖書館/分區資源中心-文化觀光處」粉絲專頁。