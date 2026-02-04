2026 馬年走春不塞車！松山分局啟動交通疏導 民眾安心好過年

松山分局針對6處預警路口加強交通疏導。（圖／翻攝畫面）

2026年農曆春節即將來臨，松山地區各大伴手禮店開始出現排隊採購人潮，周邊主要幹道如市民大道4、5段、南京東路3、4、5段、光復北路段等車流變化明顯。松山分局針對6處預警路口，自本週起，交通疏導勤務提前於16時到崗，餘一般路口於16時30分到崗，加強交通疏導。

松山分局於春節期間將利用即時路況監控系統，隨時掌握車流動態，並機動派遣交通快打警力疏導、排除壅塞。另針對嚴重超速、車輛不停讓行人與酒後駕車等重點違規執法項目加強巡查取締，以維護民眾用路安全。

廣告 廣告

春節期間松山地區臺北府城隍廟、霞海城隍廟、松山慈祐宮及饒河夜市，為民眾新春祈福熱門景點，為避免民眾前往參拜、領福袋(發財金)及逛街等人、車流影響交通秩序，松山分局期前與相關單位會勘，規劃排隊及管制動線，並製作「駕駛人安全須知」交安宣導影片，提醒民眾駕車行駛中「不滑手機、不轉頭與乘客交談、不調整空調或導航、不低頭撿東西、不追劇看影片、不吃東西喝飲料」，避免分心及操駕不當導致意外事故，共同守護交通安全，金馬賀歲迎新春。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停