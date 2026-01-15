2026 馬年迎春倒數！momo 春聯買氣衝上月 7 倍、紅包袋成長 130%

2026 馬年迎春倒數！小宅迷你春聯、靜電貼熱搜 生肖工藝紅包袋＋創意字繪成新寵

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】農曆春節倒數，年節儀式感商機提前引爆。台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)指出，隨著馬年腳步逼近，站上應景小物買氣驚人，近一個月春聯銷售較上月大幅攀升7倍，紅包袋亦強勢增長130%。 momo 依據站上大數據剖析，2026 年春節市場呈現兩大新趨勢：一是「小宅美學」崛起，帶動迷你春聯、斗方成為都會族群首選；二是「質感工藝」回歸，結合生肖意象的燙金、水鑽紅包袋躍升熱搜黑馬。瞄準此波置辦需求，momo 即日起至 2/17 集結逾 55 家品牌、近 3,000 款應景商品祭出 88 折起優惠，助消費者省時省心，輕鬆打造煥然一新的年節氛圍。

▲【佳墨】紅包袋-達摩，3入組優惠價160元

「發紅包」不僅是傳統習俗，更是展現心意與品味的重要時刻。momo 觀察指出，今年消費者挑選紅包袋的標準，已從單純看圖案，進一步講究紙材觸感與加工細節。熱銷款式回歸「生肖主題」與「職人工藝」，運用雷射雕刻、立體燙金與高磅數美術紙，讓紅包袋手感更厚實、視覺更立體；不僅裝進滿滿心意，也成為春節團圓合照時的吸睛亮點，讓祝福「好看又好拍」。

▲【順天】2026馬年春聯斗方設計款，5張組合優惠價199元

針對不同送禮對象，momo 精選多款「高級訂製」規格商品：送長輩首選【GFSD 璀璨水鑽精品】，以喜氣絲光棉綢布佐以高級晶透水鑽點綴，展現極致尊榮感，送禮面子十足；喜愛設計感的族群推薦【Gdesign】「馬上發財」系列，集結「馬蹄叩叩」、「一馬當先」等吉祥寓意，透過精緻燙金與燙黑工藝交錯，堆疊出豐富視覺層次。針對年輕世代，【佳墨】達摩馬年組將平安達摩巧妙融入 Q 版馬寶寶設計，配色活潑逗趣；【巧繪網手創館】則主打溫潤手寫感搭配細緻燙金，讓紅包袋從配角升級為傳遞情感與儀式感的重要媒介。