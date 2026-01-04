▲2026一馬當先拔得菜頭─拔蘿蔔公益活動溫馨登場。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為推廣公益關懷精神，雲林縣宏宇關懷協會將於115.1.4(日)9;00到13;00.在斗六市雲林路三段107號(台茂大理石旁農田)舉辦「2026一馬當先.拔得菜頭」拔蘿蔔公益活動，邀請民眾走入田間、親近土地，以實際行動支持在地公益。活動由雲林縣宏宇關懷協會主辦縣議員林岳璋服務處協辦，並結合雲林縣特種搜救協會.紅十字會雲林水上救難大隊.國際獅子會、扶輪社及眾多熱心單位共同響應。

此次活動受贈單位為社團法人雲林縣小天使發展協會，期盼透過活動募集資源，協助身心障礙者及其家庭獲得更多支持與照顧。活動方式採自由樂捐參與，每位參加者可採摘10台斤以內的蘿蔔，皆以自由樂捐支持此次公益行動；若採摘超過10台斤，超出部分將依每台斤10元計算，此次活動所得金額將全數捐贈予社團法人雲林縣小天使發展協會。

主辦單位宏宇關懷協會張宏銘理事長表示，希望藉由寓教於樂的農事體驗，凝聚社會善意，讓公益不只是捐款，更是一場充滿溫度與笑容的行動，邀請各界踴躍參與，共同為雲林注入正向能量。