2026「馬祖慢步・步步生風」旅遊季正式啟動

圖▲由馬祖國家風景區管理處洪志光處長(左一)、LA NEW 集團劉奕廷總經理（左二）、連江縣交通旅遊局陳如嵐局長（右二），LA NEW邱淑月副總經理（右ㄧ）進行啟動儀式。(圖/業者提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

那米哥旅行社攜手馬祖風景區管理處 推出三大全新馬祖旅遊玩法

2026 年馬祖旅遊迎來全新風貌。「2026 馬祖慢步・步步生風」旅遊季記者會於114年12月24日盛大登場，由LA NEW 集團劉奕廷總經理、交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 洪志光處長，以及連江縣交通旅遊局 陳如嵐局長 共同主持啟動儀式。現場於 LAMIGO 國樂團 的悠揚樂音中展現馬祖海島的文化風情，為新年度的旅遊亮點揭開序幕。

那米哥旅行社的核心精神為「運動、休閒、健康」，此次與馬祖國家風景區管理處合作，主打「行腳馬祖、走出健康」，期望旅客以更慢、更沉浸的方式，細細感受馬祖的靜、海島的美與土地的故事。

因此以「慢步」、「健康」、「深度體驗」為核心理念，正式公布2026年全新海島旅遊產品，讓每位旅人能以「走讀海島，深度慢行」的旅遊模式，慢慢品味旅遊的美好。

圖▲由馬祖國家風景區管理處洪志光處長(左一）、LA NEW 集團的劉奕廷總經理（左二）、連江縣交通旅遊局陳如嵐局長（右二），LA NEW邱淑月副總經理（右ㄧ）共同出席記者會。(圖/業者提供)

【2026年全新海島旅遊產品】馬祖慢步5日

沿海而行，跟著媽祖的步伐走訪馬祖五島：北竿、南竿、東引、東莒、西莒，一次體驗海景、戰地文化、人文史蹟與在地生活，感受一座海島所帶來的溫暖悸動。

此次LA NEW集團 劉保佑董事長更是祭出多項好禮加碼回饋。凡報名2026年馬祖系列行程，即享豐富的限量贈品：那米哥莊園體驗券（市價 NT$3,980）溯溪或樹攀+ 森林頌缽體驗、鋁合金登山雙杖 乙組（市價 NT$1,480）、LA NEW 健走背包 乙 個（市價 NT$1,980）、萬里海鮮豪華餐宴、五人同行專屬加碼禮：那米哥莊園自產杏鮑菇1箱（市價 NT$2,690）、馬祖徒步慢旅行李箱防塵套 乙 份（由馬祖國家風景區管理處提供，送完為止）、馬祖戰地迷彩高粱酒58度100ml × 2瓶（由連江縣交通旅遊局提供，送完為止）。

圖▲那米哥旅行社特別祭出市價破萬元的「報名禮」回饋旅客，只要報名 2026 年馬祖系列行程，即可獲得眾多好禮。(圖/業者提供)

【馬祖旅遊新篇章 以文化、步道、健康打造深度魅力】

那米哥旅行社表示，此次旅遊季不僅延續過往的馬祖文化深度旅行，更強化「慢步走讀」概念，串聯海島步道、戰地文化、自然地景與健康體驗，打造更具故事性與節奏感的馬祖慢旅行。

馬祖風景區管理處則指出，此次合作將帶領更多旅客以「慢、靜、深」的方式走進馬祖，讓島嶼之美透過更多元的旅遊產品被看見。未來也將持續攜手地方與業者，共同推動馬祖旅遊走向更深、更廣、更具魅力的新篇章。

那米哥旅行社官網連結https://www.lamigo.com.tw/taiwan/

提醒您：未滿18歲請勿飲酒 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！