2026「高雄果然美」水果月曆、手繪年曆 12/9開放索取

2026年「高雄果然美」水果月曆與兩款限量手繪年曆將於12月9日上午10時起，於高雄市政府四維與鳳山行政中心及全市38個區公所同步開放免費索取，每人可領取月曆1份及年曆其中1款，數量有限，送完為止。

↑圖說：2026水果月曆及手繪年曆12/9上午10點於四維、鳳山兩行政中心與38區公所同步發送。（圖片來源：高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁表示，佔地70公頃、今年國慶日正式啟用的果嶺自然公園，因擁有豐富生態資源而迅速成為市民喜愛的休憩新地標。為回應民眾親近自然的期待，今年特別將果嶺自然公園景緻融入2026年度水果月曆與手繪年曆，希望大家在品嚐高雄水果的甜美後，也能走入公園綠意中散步、約會，感受生態與生活交織的城市品味。

今年水果月曆以高雄代表性農產為主角，從香蕉、鳳梨到蜜棗，各式優質水果已在日本、歐盟等海外市場展露頭角。月曆中依節氣呈現當季果物，包括5月鳳梨、6月玉荷包、7月金煌芒果等，讓民眾能依循時序採買最新鮮、最在地的高雄好味道。

↑圖說：高雄市政府吉祥物「高雄熊」特別到高雄果嶺自然公園為2026水果月曆及手繪年曆拍攝形象照片。（圖片來源：高雄市政府提供）

兩款手繪年曆則以不同藝術風格詮釋果嶺自然公園的迷人風貌。插畫家歐佩玲創作的「撞色款」以鮮明配色描繪公園中的賞鳥、閱讀與健行場景，充滿活力；插畫家黃湘的「疊色款」則以麥克筆層疊多種綠色調，細膩呈現園區植物與鳥類的自然圖騰，展現原始而靜謐的美感。民眾可依喜好任選一款年曆搭配月曆，共同迎接全新的2026年。

此外，年曆與月曆電子檔將於12月9日起同步於市府官網與新聞局網站開放下載，民眾也可透過《高雄畫刊》專訪進一步認識兩位合作的高雄在地插畫家。

