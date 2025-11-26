2026《魔物獵人》音樂會台北回歸 重現經典篝火與歌姬演唱名場面

《魔物獵人》系列音樂會今年首次登陸台北引大轟動。（大鴻藝術BIG ART提供）

全球玩家期待已久的《魔物獵人》系列音樂會《ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～》將於明年3月30日重返台北盛大舉行，從2014年首次巡迴日本五大城市即場場秒殺，到1週年紀念掀起全日本搶票熱潮，再到2025年首度登陸台北，「大狩獵音樂祭」吸引報名人數遠超場地容量，留下無數珍貴回憶。

本次台北場音樂會將首度加入新作《魔物獵人：荒野》的樂曲，並依照台北特色打造專屬內容，呈現僅限台北欣賞的精選曲目。大型螢幕將同步播放歷代遊戲場景，從初代森林、雪山一路延伸至《荒野》的沙原區域，更重現玩家熟悉的篝火與歌姬演唱名場面，帶來視覺與聽覺雙重震撼的沉浸式體驗。

《魔物獵人》系列音樂會《ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～》海報。（大鴻藝術BIG ART提供）

《魔物獵人》系列音樂會《ORCHESTRA CONCERT ～狩獵音樂祭～》演出將由國際知名指揮家栗田博文帶領長榮交響樂團演出，日本特別嘉賓亦將登台助陣。票價自HUNTER SEAT 4,600元起，至E席2,200元不等，並設有身障席。本次採二階段販售：第一階段為實名制登記抽選，12月1日至12月3日開放登記，抽選結果將於12月5日公布；若仍有剩餘票券，將進入多次復活抽選，最終於12月17日起在Ticket Plus遠大售票系統公開販售。更多演出詳情可留意大鴻藝術 BIG ART官方Facebook與Instagram專頁。

