2026/01/01 Rti精選新聞

元旦總統府升旗典禮 熱情民眾冒雨迎接2026年

中華民國115年元旦總統府升旗典禮」今天(1日)清晨在總統府前登場，今年主題是「健康台灣 團結守護」，賴清德總統與副總統蕭美琴在四大醫護公會代表及極地超馬選手陳彥博的領唱下，與民眾齊唱國歌，共同迎接新年。

韓團KARA魅力再現 北市跨年20萬人觀101煙火

儘管飄著細雨，睽違12年的韓國女團KARA再回到台北，吸引20萬人齊聚跨年晚會倒數計時迎接2026、觀賞101煙火。台北捷運公司統計，截至2025年12月31日午夜12時為止，捷運全線總運量約275.6萬人次。

澳洲雪梨加強警備下迎接2026年 跨年煙火悼念邦代海灘槍擊罹難者

雪梨跨年夜慶典以壯觀煙火聞名全球，澳洲在加強警力部署下迎接2026年，新年煙火秀特別向2週前在邦代海灘槍擊事件中不幸喪生的15名罹難者致意，港灣大橋點亮白光，橋墩上並投射象徵猶太教的大燭台圖像。

上海跨年冷颼颼 寒風中商圈力促消費

中國上海市去年消費承受較大壓力，今年從年初拚消費直到年尾。重點商圈31日以發放消費券跨年，部分店家延長營業時間至午夜過後。至於煙火秀主要在郊區。但受寒流天氣影響，晚間街上未見大批人潮。

中共軍演結束 國防部：仍有機艦擾應變區將適切應處

中共31日傍晚宣布軍演結束，國防部指出，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，對於中共挑釁行徑，國軍將冷靜應處，堅定守護國家主權。

專題報導：中共對台軍演 學者：演練反介入作戰 證明遠火可精準打擊

中共環台軍演於31日晚間結束。學者分析，其目的應側重在外界所說的「反介入作戰」，避免攻台時他國兵力的干涉；另外，演習中運用遠程火箭彈進行實彈操演，則是意圖證明其具備精準打擊能力。

洛克希德馬丁獲3.28億美元合約 因應台灣空軍「緊急作戰需求」

美國國防部31日表示，美國國防承包商洛克希德馬丁獲得一項涉及對台灣出售軍火的合約，以滿足華盛頓所謂的台灣空軍「緊急作戰需求」。這份合約總值上限達3億2850萬美元。

2025年封關日台股見29000點 今年上漲近6千點

31日是台北股市2025年封關日，加權指數盤中一度觸及29009點，收在28963點，再次刷新盤中以及收盤新高。和前年(2024年)底相比，全年上漲5928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。

台積電2奈米如期量產 專家：領先競爭對手3年

台積電2奈米正式進入量產階段，生產基地位於新竹與高雄，並採用第一代奈米片電晶體技術。專家指出，雖然英特爾等對手努力追趕，不過，台積電在良率、產能提升上仍是業界最佳，領先競爭者3到5年。

卓榮泰：總預算未審議 將衝擊澎湖TPASS與金馬治水

總預算案立院至今尚未進入審議階段，行政院長卓榮泰31日說，這將影響公共運輸定期票TPASS補助澎湖縣新台幣7467萬元，以及「縣市管河川及排水整體改善計畫」補助金門縣4000萬元、連江縣2000萬元無法在第一時間實施。

救國團條款協商無共識送院會 黨產會指藍毀憲亂政

國民黨立院黨團31日下午召集朝野協商，討論「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，朝野毫無共識。協商召集人、國民黨團書記長羅智強宣布，送請院會處理，黨產會指國民黨團再次毀憲亂政。

第8屆公視董事審查僅4人通過 李遠表達強烈遺憾

公視董監事延宕1年多31日終於進行審查作業，最後僅國家表演藝術中心前董事長朱宗慶等4人通過門檻，現任7名董事全數未獲通過，導致第8屆公視董事會依舊難產。文化部長李遠對此結果表達強烈遺憾。

國史館：蔣中正日記元旦起免費線上閱覽及下載

國史館31日表示，「蔣中正日記」自2026年1月1日起免費線上閱覽及下載，「蔣經國日記」影像圖檔因著作權尚在保護期間，仍須到國史館台北閱覽室閱覽抄錄。

運動幣2026年第一季上路 16歲以上可抽500元

為推動全民運動、活絡運動產業，運動部31日宣布自2026年起將現行「青春動滋券」升級轉型為「運動幣」，並擴大適用對象至年滿16歲以上國民，預計今年第一季正式上路。

人工智慧衝擊 歐洲銀行業未來5年逾20萬職位恐被裁撤

英國「金融時報」報導，分析師估計，隨著銀行業者加速採用人工智慧(AI)及關閉更多分行，歐洲銀行業未來5年逾20萬個職位恐被裁撤。

專題報導：中國高鐵越南競標踢鐵板 恐衝擊中國一帶一路布局

德國工業巨頭西門子日前意外擊敗來自中日韓的競爭對手，與越南最大民營集團Vingroup達成全面戰略合作協議，將協助越南建設第一條高速鐵路。學者分析，這將影響到中國高鐵進軍其他東南亞國家的整體布局。

專題報導：中國作家杜斌三度被捕 獨立中文筆會籲國際聲援

曾任攝影記者的中國作家杜斌，第三度遭到中共當局抓捕，至今已兩個半月。「獨立中文筆會」發表聲明，呼籲各國政府和國際組織共同關切，並要求中國承擔世界大國該有的責任。