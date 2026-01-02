2026/01/02 Rti精選新聞

總統元旦談話提新年四大目標、盼化解朝野對立開創新局

賴清德總統1日發表元旦談話，提出「打造更安全、堅韌的台灣」等四大總目標。總統表示，盼朝野合作儘速通過國防相關預算，他願意在憲法增修條文以及憲法法庭所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

朝野僵局怎解 學者：喊話不足 關鍵仍在實質協商

賴清德總統元旦談話及媒體問答中，將重心放在總預算與國防特別預算遲未審議，呼籲朝野化解對立僵局。學者分析，真正打破當前朝野對立，關鍵不在於喊話，而是總統能否展現實質協商與政治操作的能力。

拚2日院會總預算付委 綠委深夜議場排隊搶先遞案

民進黨立委1日晚間不畏寒風在立法院議場前輪值排隊，盼2日院會搶先遞案，力拚優先處理民進黨團所提相關議程。民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團會堅持到底，持續要求讓115年度總預算案、國防特別條例等付委審查。

2026年元旦 六都首長許下新年新希望

2026年第一天，六都市長許下新年新希望。台北市長蔣萬安表示，輝達總部將在今年正式動工，台北將是未來全球科技發展最強的一顆引擎。高雄市長陳其邁表示，配合中央半導體S廊帶計畫，希望今年有更多廠商投資高雄。

役齡男子元旦起出國須取得短期出境核准

內政部表示，2007年(民國96年)出生的男子1日起為役齡男子，尚未履行兵役義務者，必須在出國前30天提出短期出境申請，並取得役男核准通知單，才能順利出境。

2026年多項證券新制 上市公司分階段揭露碳盤查資訊

呼應永續等大趨勢，2026年有多項證券新制上路，包括全體上市公司應分階段於年報及永續報告書揭露溫室氣體盤查(碳盤查)及減量相關資訊，公司治理評鑑也從今年起將轉型並更名為ESG評鑑。

馬太鞍溪鋼便橋提前通車 廠商坦言壓力大但感到驕傲

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋去年9月被大水沖斷，在公路局趕工施作下，鋼便橋於1日通車。施工廠商坦言，施工過程一度因颱風及堰塞湖溢流影響進度，壓力很大，能提早完工讓他感到驕傲。

新北家戶廚餘不分生熟新制上路 元旦起瀝乾就收

新北市環保局表示，配合中央禁止家戶廚餘養豬政策，自1日起家戶廚餘不再區分生、熟廚餘，只要瀝乾水分後，即可一併交付垃圾車清運，後續以多元再利用方式落實資源循環。

共軍環台軍演 美國務院：停止對台灣施加軍事壓力

共軍日前對台展開大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海浬線周邊。美國國務院1日敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話。美國反對片面改變現狀的行為，包括使用武力或脅迫手段。

日媒：滾裝船納入共軍登陸演習 提升對台侵略力

日媒透過衛星影像分析，中國軍隊在東部與南部沿岸反覆實施登陸作戰演練，不僅部署多組搭載大型移動式棧橋的船隊，更納入民間大型貨物船「滾裝船」，反覆進行軍民聯合訓練。

專題報導：美媒：中國加速北極行動 風險逼近美國門戶

美國「華爾街日報」日前報導，中國正加快在北極地區的活動布局，這個亞洲國家在該地區不斷擴大的存在，正對美國及其盟友帶來新的軍事和戰略挑戰。

以色列：將執行禁令 禁止無國界醫師等37個國際NGO在加薩運作

以色列1日表示，37個在加薩運作的國際非政府組織未在期限內完成「安全與透明標準」要求，尤其是未揭露其巴勒斯坦員工相關資訊，當局將「執行」禁止其開展活動的命令。

加入歐盟近20年後 保加利亞元旦加入歐元大家庭

保加利亞1日正式成為第21個採用歐元的國家，距離這個巴爾幹國家加入歐盟將近20年，這個里程碑在保加利亞國內引發喜憂參半的反應。

瑞士酒吧跨年派對火災 警方稱約40死115傷

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧在慶祝跨年時發生大火，造成約40人死亡，另有115人受傷，其中多數傷勢嚴重。這可能是瑞士近年最嚴重的悲劇現場之一。

甘比亞海域移民船翻覆釀7死多人失蹤 至少96人獲救

西非國家甘比亞的政府1日表示，夜裡有一艘載著約200人的船隻在甘比亞附近海域翻覆，至少7人溺斃，多人仍下落不明。另有至少96人獲救，其中許多人傷勢嚴重。(編輯:王志心)