2026/01/05 Rti精選新聞

馬杜洛被捕面臨司法審判 美國指控多項罪名一覽

美國司法部3日公布最新起訴書指控被逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導一個「貪腐、非法政府」，而這個政府的運作仰賴於大規模毒品販運，且有數以千噸的古柯鹼流向了美國。

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

在國家元首遭到美軍押解接受審判後，委內瑞拉軍方4日宣布，承認遭到罷黜總統馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）為代理領袖。

葉騰稱馬杜洛獨裁不值得同情 美國作法亦不正確

有望接任荷蘭新任總理的葉騰（Rob Jetten）4日表示，委內瑞拉總統馬杜洛是一名獨裁者，暴力政權不值得同情，垮台對許多人而言是如釋重負，然而美國的作法並不正確，可能為其他地區帶來高風險。

外交部：高度關注委國事態 續與友盟合作

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，外交部4日表示，將會持續關注委國事態，並持續與美國等民主友盟合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。

美逮捕馬杜洛 學者：支持法治核心國際秩序

美國逮捕並押解委內瑞拉總統馬杜洛回美受審，學者陳文甲4日受訪表示，美國此舉有助強化「民主與法治是國際公共財」共識，符合台灣一貫立場。

因應台美關稅 賴總統：編930億元助企業迎挑戰

賴清德總統4日說，台美關稅談判已進入最後階段，部分關稅已調降，行政院也編列新台幣930億元專案預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路，協助受關稅影響的中小微型企業。

從張文到獻忠文化 隨機殺人背後的社會裂縫

2025年12月19日，台北市的捷運站與商圈成為一場突如其來的暴力場景。27歲的張文以孤狼式襲擊，造成多人死傷後在追捕中墜樓身亡，這起無差別殺人案一方面令受害者家庭悲痛，也驚醒了整個社會對安全感的焦慮與脆弱……

衛福部調查 女性無酬照顧每日逾3小時、九成三婚後需做家務

根據衛福部調查，台灣女性2024年平均每天無酬照顧時間為3.03小時，較5年前僅減0.15小時，其中婚後或有同居者女性需做家務比率最高，達93.9%、時長逾2小時，比整體女性處理家務時間更長。

台灣兒童飲食調查 兒福：肥胖率逾三成高於國際

兒盟公布最新台灣兒童飲食營養現況調查報告。結果顯示，台灣兒童過重及肥胖率達三成，超過全球平均的25%。兒盟呼籲營養均衡要從日常共餐做起，希望家長、學校跟政府共同重視兒童飲食健康，為孩子打造更健康的成長環境。

美降息預期發酵 銀行業去年11月債券大加碼1826億

市場預期美國聯準會(Fed)持續降息，金融業看好提前布局債券以鎖住高利，金管會統計顯示，銀行業2025年11月股債皆有加碼，單月大手筆加碼債券新台幣1826億元，創下2025年來最大增幅，股市則小幅加碼10億元。

台積電法說會1/15登場 聚焦景氣展望、資本支出

台積電法說會將在1月15日登場，專家指出，AI產業前景、美國半導體政策與半導體232條款將為產業增添不確定性，台積電將在法說會釋出對於景氣、資本支出及海外布局等看法，成為產業展望風向球。

員生共治已死 新亞書院學生會停運與香港中大民主制度的終結

2025年12月的最後一週，香港中文大學發生了一件寧靜而深刻的哀事。新亞書院學生會在發佈告別信後停運，這個成立於1963年、擁有62年歷史的組織，在短短一句話中總結了它的結局：「員生共治已經死得徹底。」

面對逼宮揣測 英相施凱爾矢言做滿5年任期

英國首相施凱爾(Keir Starmer) 4日受訪時強調，他將完成5年任期，儘管外界揣測，其所屬的中間偏左工黨可能在即將到來的地方選舉後將他拉下台。

鋰電池火警事故頻傳 印度機上禁用行動電源

在全球陸續傳出因鋰電池過熱造成起火事故後，印度民航總局（DGCA）發布新的機上安全規定，禁止旅客在飛行途中使用行動電源充電，也不許利用機上充電設施為行動電源充電。

愛沙尼亞選定刺蝟為2026年度動物 喚醒環境保育意識

愛沙尼亞長年透過「年度動物」制度，提升對自然保育與生態環境的關注。愛沙尼亞獸類學會近日宣布，2026年年度動物將由刺蝟擔任，期望透過這種與人類生活距離極近的小型哺乳動物，傳達更廣泛的環境訊息。