2026/01/06 Rti精選新聞

高含「積」ETF挺台積電 助攻台股登30105點收盤新高

半導體產業利多持續發酵，台積電5日股價大漲85元，貢獻台股逾720點漲點。台股收盤指數30105點，不僅創下歷史新高，也首次登上3萬點大關。

金融三業去年前11月獲利9508億元 銀行業賺贏2024年

金融三業（銀行、保險及證期投信業）2025年前11月稅前盈餘合計達新台幣9508.10億元，年減縮小至6.98%，其中，銀行業2025年前11月稅前盈餘5933.5億元，已賺贏2024年全年。金融三業全年獲利有望寫下史上次高。

台積電2奈米洩密案 檢依國安法追加起訴3嫌、東京威力科創

高檢署偵辦台積電營業秘密案，查出台積電前工程師陳力銘及另名陳姓員工涉竊14奈米以下製程資料、東京威力科創盧姓員工涉滅證，5日依國安法等罪，追加起訴陳男等3人及東京威力科創。

外交部：委國200餘名台僑均安 隨時評估協助離境

美軍3日突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國解除加勒比海空域限制。外交部5日表示，目前旅居委國的台灣僑民約200餘人均平安無虞，部分飛往當地航班已逐步恢復，將視情勢評估有無協助離境的需要。

總預算卡關 藍指總統不尊重國會所致 綠批藍白政治操作延宕

2026總預算案遲未付委審查，國民黨主席鄭麗文5日批評是賴清德總統不尊重國會三讀通過的法案，並呼籲行政院先編足預算再來審查。對此，民進黨發言人吳崢表示，藍、白掌控立法院政治操作不斷，導致預算審查遭到延宕。

高虹安二審改依偽造文書罪判6月 高檢署已上訴

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審改依偽造文書罪判刑6月。台灣高等檢察署5日表示，本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，5日下午已上訴。

UCC上路2個月 醫師工會籲設檢討指標、建就醫前諮詢管道

「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」上路滿2個月，健保署分析三大輕症已逐漸分流，但醫師工會認為每日看診總人數僅約350人，成效不彰，呼籲政府建立就醫前諮詢管道，並設置檢討指標與退場機制。

Taiwan Top揭曉年度最佳團隊 16組團隊獲加碼獎

文化部5日晚間在衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT之夜」年度交流活動，揭曉「Taiwan Top年度最佳團隊」共16組團隊，可獲得總金額新台幣500萬元的加碼獎勵。文化部長李遠宣布，2026年相關獎勵將再加碼500萬元。

馬杜洛被捕後紐約出庭、石油部長出任委國代理總統

美國3日發起軍事行動後，委內瑞拉遭推翻的總統馬杜洛與其妻子，5日首次在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，兩人都辯稱無罪。與此同時，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯5日正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。

格陵蘭總理：美國別再幻想併吞、丹麥總理稱應認真對待

美國突襲委內瑞拉後，總統川普重申接管格陵蘭的野心。對此格陵蘭總理尼爾森表示受夠美國的威脅，要美方別再做不切實際的幻想；丹麥總理佛瑞德里克森表示，人們應當認真對待川普的發言，而格陵蘭並不想成為美國的一部分。

李在明會習近平 模糊處理中日、台海等敏感議題

正在中國進行國是訪問的南韓總統李在明，5日下午與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，會中談及雙邊關係正常及經濟等領域合作，但對較敏感的中日關係、台海等敏感議題較模糊處理。

專題報導：南韓總統李在明訪中 試圖在美中競爭間建立避險空間

學者分析，李在明此次行程的核心目標在於恢復中韓關係正常化，並試圖在美中競爭的格局下，為南韓爭取更有利的「避險空間」，不過由於安保議題與地緣政治的制約，中韓關係想要有實質突破，恐仍面臨高度不確定性。

日：共軍環台軍演頻穿宮古海峽 研判牽制美軍馳援

日本防衛省5日指出，中國軍方去年底在台灣周邊進行大規模軍事演習，軍演前後中國軍機與軍艦多次穿越位於沖繩縣宮古海峽的重要海空通道，被認為與演習密切相關。

黃仁勳CES發表自駕車AI 宣布Vera Rubin全面量產

輝達執行長黃仁勳5日在美國消費性電子展(CES)發表全新自駕車人工智慧(AI)技術Alpamayo，具備思考與推理能力；他也宣布新一代AI超級電腦Vera Rubin已經全面量產，並強調與台積電合作開發的新製程扮演關鍵角色。

Grok生成不雅內容惹眾怒 歐盟著手調查

富豪馬斯克旗下的人工智慧(AI)聊天機器人Grok因生成涉及女性、未成年人的不雅影像，遭國際關注。歐盟執委會5日表示，正在嚴肅審視並調查這些事件。

專題報導：三度過招「鬥法」 反共投影行動新年首發德國

人權組織「中國行動」之前在中國駐紐約總領事館外牆，兩度進行大型政治投影行動，新的一年，首發行動在德國柏林展開，4幅長18公尺的政治圖像投影在中國駐德國大使館的外牆。(編輯:王志心)