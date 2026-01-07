2026/01/07 Rti精選新聞

總統指示全力搜救失事F-16飛行員、海巡調度3艦6艇協尋

6日晚間驚傳F-16戰機在花蓮意外墜海事件，飛行員疑似跳傘失聯，賴清德總統第一時間指示國防部及相關單位全力搜救，海巡署表示已調派3艦、6艇至該海域協尋，並施放海難測流浮標，掌握漂流方向。

國防部：參考美軍核密方式 推機密資訊精準標示

為防止中共滲透，國防部推動「國軍機密資訊精準標示」，本月正式實施，除了往來公文書、報告書必須註記機密等級，也必須逐段審查文內各段落，分為「無、密、機、極、絕」5個規定等級。

總預算審查再度卡關 政院：史上首次新年度未付委

在野黨再度以人數優勢，繼續將明年度中央政府總預算、國防特別條例與院版財劃法等案「暫緩列案」。行政院發言人李慧芝表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

黃國昌點名先辭立委再選縣市長 綠委批雙標 藍委稱遵守黨規劃

民眾黨主席黃國昌宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選2026縣市長應先辭立委。民進黨立委批評黃國昌「雙標」，應該對國民黨參選縣市長的立委也提出一致標準。國民黨立委謝龍介則指出，他會遵守黨中央的規劃。

立院三讀外送員專法 每筆訂單報酬不得低於45元

立法院會6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，明定每筆訂單基本報酬不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整，新法將自公布後6個月施行。

2025年12月外匯存底再破6千億美元 規模全球第四

台灣2025年12月底外匯存底衝上6,025.53億美元，月增27億多美元，創歷史次高紀錄，規模為全球第四。央行說明，此次增加除了與外匯存底投資運用收益有關，更受到12月多個主要貨幣對美元匯率走升影響所致。

Vera Rubin全面量產 黃仁勳：與台積電合作規模龐大

輝達在CES宣布新一代AI超級電腦Vera Rubin已全面量產，由6款全新晶片組成。黃仁勳6日表示，預期今年與台積電的合作規模非常龐大。

A肝疫情創9年新高 親密接觸為傳染源大宗

疾管署6日公布去年台灣本土A肝病例累計447例，創9年來新高，迄今未見趨緩，疫調顯示近4成與性行為等親密接觸有關。疾管署發言人林明誠呼籲民眾維持良好的飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時應使用公筷母匙，並避免發生不安全性行為。

白宮：川普考慮軍事手段獲取格陵蘭

白宮6日表示，美國總統川普正在研究如何掌控格陵蘭，而動用美國軍隊「向來都是選項之一」。這將進一步加劇與北約盟國丹麥的緊張關係。

路透：委內瑞拉正與美國官員洽談石油出口

路透社引述5名政府、業界及航運業消息人士說法報導，委內瑞拉正與美方官員商議出口石油至美國煉油廠事宜。該國因美方施壓，導致有數百萬桶原油存放於油輪和儲油槽中無法出口。

伊朗經濟抗議潮加劇 警民衝突已釀逾27死

伊朗因經濟困境而起、已持續10天的抗議活動蔓延加劇，一名警察6日在伊朗西部遭槍殺身亡，而警民衝突迄今已造成至少27名抗議民眾喪生。

聯準會理事米蘭：2026年有必要降息逾1個百分點

美國聯邦準備理事會理事米蘭6日接受媒體專訪時主張， 2026年有必要大幅調降基準利率逾1個百分點。米蘭去年9月獲美國總統川普提名出任理事，而川普曾公開抨擊聯準會降息速度不夠快。

芬蘭擴大召回問題嬰兒奶粉 風險擴及歐洲12國

國際食品大廠雀巢嬰兒奶粉傳出品質疑慮，目前歐洲至少12國採取召回行動。芬蘭食品管理局6日宣布擴大召回範圍，挪威食品安全局同日跟進。

專題報導：美突襲委內瑞拉 將影響中國在拉美經營成果

美國近期對委內瑞拉發動軍事行動，由於中國在拉丁美洲經營已久，更與委內瑞拉建立「戰略夥伴關係」，學者認為美國此舉將反制中國在拉美建立戰略支點，美、中兩國在拉美所獲得的利益也會有所消長。

專題報導：2026年中國經濟難改善 學者：百姓爭取「政策紅利」

新的一年，中國經濟會有起色嗎？海外中國學者觀察，整體難有改善，消費降級、通貨緊縮的局面將持續下去，而且官民博弈，老百姓都想成為「政策紅利」的最大受益者。(編輯:王志心)