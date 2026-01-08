2026/01/08 Rti精選新聞

F-16V飛官失聯 18架次航空器13艘艦艇投入救援

飛官辛柏毅駕駛F-16V(block20)戰機夜訓失聯，各單位全力搜救中。空軍7日表示，統計至下午5時止，14架次空軍飛行器、2艘海軍艦艇、4架次內政部空勤總隊航空器、11艘海巡艦艇投入救援。

F-16戰機意外 賴清德籲不分朝野為飛官祈福 全力支持國軍

針對空軍一架F-16戰機於訓練中失聯，兼任民進黨主席的賴清德總統7日在中執會上表示，他已在第一時間指示相關單位全力搜救，也呼籲不分朝野、全體國人一起集氣，為失聯的飛官辛柏毅祈福，並全力支持國軍。

廣告 廣告

榮譽勳章？國台辦將劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固分子」 檢察官陳舒怡列幫兇

中國7日宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」。此外，國台辦也稱台灣高等檢察署檢察官陳舒怡是「綠色司法打手」，列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」。

遭爆醫師放任無照廠商代刀 中榮成立專案小組調查

台中榮總驚傳3名神經外科醫師放任無照醫材廠商進開刀房「代刀」，時間至少3年以上。台中榮總副院長李政鴻7日受訪表示，中榮明文規定禁止非醫療人員從事醫療行為，該院已成立專案小組釐清真相，將依法處置。

去年CPI年增1.66%創5年新低 12月房租創近2年半新低

主計總處7日公布2025年12月消費者物價指數(CPI)年增1.31％，連續8個月低於2%，全年CPI年增1.66%，創5年來最低增幅。其中，受到房價走跌與住宅維修費漲幅縮小影響，12月房租年增率降至1.99%，創下近2年半新低。

輝達Rubin量產 專家：為台積電先進製程再添動能

輝達Rubin平台進入量產階段，並點名台積電為關鍵合作夥伴。專家指出，隨著Vera Rubin量產，凸顯台積電在先進製程、先進封裝的地位。在AI需求帶動下，先進製程將成為台積電營運主力，並進一步助攻台積電擴張市占率。

人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業

輝達公司(Nvidia)執行長黃仁勳6日將機器人形容為「人工智慧(AI)移民」，表示機器人有助於解決拖累製造業全球勞動力短缺的問題。

破彭淮南防線！豪宅「陶朱隱園」實登每坪364萬刷新紀錄

台灣房屋發布新聞稿指出，已完工7年的「陶朱隱園」終於實價揭露，去年11月17樓交易總價新台幣11.1億元、每坪364萬元，成為台灣豪宅單價王，而總價則僅次於2022年「文華苑」13.74億的交易，為豪宅總價亞軍。

人力銀行大學品牌力評比 成大稱霸、中興首度進前10

大學學測倒數計時，104人力銀行7日公布「2026大學品牌力」並舉行頒獎典禮，前10名皆為國立大學，其中有9所跟去年相同，前3名依序為成功大學、清華大學及台灣大學，中興大學則首度擠進前10名。

有光的地方就有服務 台北車站B3層改造正式亮相

繼2022年成功改造台北捷運中山站後，台灣設計研究院再度與台北捷運公司攜手合作，挑戰全台旅運量及人流密度最高的台北車站B3層，並於7日正式公開亮相。

盧比歐宣布委內瑞拉3階段計畫 從穩定局勢至權力過渡

在美軍3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國國務卿盧比歐7日表示，美國對委內瑞拉擁有一項3階段計畫，首先將穩定該國局勢，其次是在復甦階段讓美國石油公司進入該國，最後監督權力過渡。

川普宣布接收委內瑞拉石油 油價持續走低

在美國總統川普表示，委內瑞拉將向美國交付數百萬桶石油後，油價7日持續走低。

英國證實 協助美軍在北大西洋追捕油輪貝拉一號

美國7日在北大西洋水域成功追捕並扣押原名為「貝拉一號」的油輪。英國國防部事後證實，應美方請求，英國軍方在過程中提供「預先經過規劃」的協助。

加拿大總理13至17日訪中 2017年來首次

加拿大總理辦公室表示，加拿大總理卡尼將於13至17日訪問中國，這是2017年以來首次有加國總理訪中。

敘利亞政府與庫德族武裝互控 阿勒坡衝突再起

敘利亞北部城市阿勒坡(Aleppo)7日再度爆發衝突，造成至少4人死亡、數人受傷。敘利亞政府與庫德族(Kurdish)主導的敘利亞民主力量(SDF)互相指責對方是暴力的元兇。

氣候變遷加劇 挪威2025年創史上最熱紀錄

挪威氣象機構7日表示，受夏季強烈熱浪及年末異常溫暖冬季影響，2025年成為挪威有紀錄以來最熱的一年。

華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高

好萊塢片廠華納兄弟探索的董事會7日發出股東信，稱其已一致否決同業派拉蒙天空之舞提出的1084億美元最新收購提案，因為這項敵意收購方案已達高風險槓桿，呼籲投資人拒絕。(編輯:王志心)