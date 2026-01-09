2026/01/09 Rti精選新聞

總預算仍未過 卓榮泰：國防預算受影響752億居冠

今年度中央政府總預算遲未付委審查，行政院長卓榮泰8日親上火線，呼籲立院盡速審議總預算。卓榮泰指出，國防預算受影響金額高達新台幣752億元，涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力，恐影響國家安全與整體戰略布局。

綠指民眾多反對在野卡民生預算 藍籲政院速編軍人加薪

針對立法院遲未審議中央政府總預算，民進黨8日公布民調指出，有近6成民眾擔心公共托育補助受影響，呼籲儘速完成審議。國民黨立院黨團則回應指出，總預算卡關的癥結是行政院不依法編列國軍加薪預算。

藍修黨產條例 黨產會：婦聯會近400億將無法收回

國民黨立委游顥等人提出黨產條例修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍。黨產會主委林峯正指出，藍委若修法變更附隨組織定義，婦聯會便不再是附隨組織，也就無法收回遭認定的近新台幣400億不當財產。

台股市值「超法趕加」拚全球第六 證交所：延長交易時間是趨勢

台北股市指數站上3萬點大關，且總市值挑戰新台幣百兆，已躍升全球第七大。證交所董事長林修銘8日表示，由於台股市值不斷壯大，延長交易時間是趨勢，證交所已經無法迴避探討這個問題。

記憶體驚驚漲 分析師：後市觀察兩指標

記憶體市場供需失衡，導致報價大漲。分析師指出，預估今年記憶體仍將緊俏，如同複製疫情期間的航運族群表現。不過，後市需觀察兩大指標，一是每天更新的記憶體報價走勢，另外則是指標大廠股價表現。

出手杜絕外籍生假實習真打工 龔明鑫：須認知實習就是實習

經濟部8日修正「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」，盼杜絕假實習真打工，外籍生來台必須具有學生身分且來台實習內容與所學有關；另外，企業給予的奬助金及生活津貼合計不得低於最低工資

新竹關西低溫5.4度 白天冷氣團略減弱

今天(9日)清晨本島平地最低溫出現在新竹關西，僅攝氏5.4度，白天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約攝氏9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施。

耶穌．瓜奈里最後遺作領軍 奇美11名琴同台

奇美博物館「提琴音樂饗宴」今年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，集結11把傳奇名琴同台演出，其中包括被譽為「史特拉底瓦里後最偉大製琴師」的耶穌．瓜奈里生涯最後遺作「奧雷．布爾」。

伊朗示威潮狂燒傳至少45死 逾2000人被捕、網路中斷

伊朗民眾不滿生活成本飆升，示威潮蔓延全國，人權組織指至少45人喪命、數百人受傷，還有超過2000人被捕，監測機構則說伊朗各地出現網路中斷現象。

川普否認委國行動替中國開先例 「習近平對台行動我會非常不高興」

美國總統川普表示，委內瑞拉對美國構成的威脅非兩岸可比，中國要如何處理台灣問題取決於領導人習近平，但如果中國改變現狀他會「非常不高興」。

ICE官員開槍致女子死亡 明尼蘇達州局勢緊繃

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子在川普政府最新移民掃蕩行動中，遭美國移民暨海關執法局(ICE)官員開槍打死，引發社會震盪。州長呼籲民眾保持冷靜，部分學校基於安全考量取消課程與活動。

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報報導，熟悉中國政府的知情人士表示，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。

中國證實引渡詐騙首腦陳志 太子銀行進入清算

中國官方8日證實涉嫌跨國詐騙的首腦陳志自柬埔寨被引渡回中國。陳志先前遭美國起訴，涉及金額高達數十億美元的詐騙案。

專題報導：談中共政權 石平諷習傻瓜是中共滅亡「加速師」

日本國會參議員、政論家石平日前接受央廣專訪表示，習近平的出現或許是神想要終結中國共產黨政權的安排，而習近平也沒有辜負這樣的期待，13年來已經把中國經濟搞垮，人心渙散，成了名副其實中國共產黨滅亡的「加速師」。

專題報導：「調升鐘點費」加薪20% 全職老師荷包恐反而縮水？

去年最後一天教育部送給全國高中職以下教師加薪大禮包，不僅調漲鐘點費20%，也增加導師加給、行政工作獎金，更回溯至去年9月1日起生效。不過，在加薪政策背後，卻不是所有人都受惠，甚至恐讓部分老師荷包縮水。(編輯:王志心)