2026/01/12 Rti精選新聞

伊朗至少538人命喪鎮壓、川普認真考慮軍事干預

非政府組織11日指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡。兩位美國官員指出，總統川普正就可能採行的一系列軍事行動進行評估。伊朗國會議長卡利巴則警告美國勿「誤判形勢」。

唐羅主義衝擊 林佳龍：讓台灣在美優先政策不可或缺

美軍逮補委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普自比門羅主義創「唐羅主義」一詞。外交部長林佳龍於電視專訪強調，必須在美國優先政策與美中對抗架構下，讓台灣變得不可或缺，「利益一致」是安全最大保障。

專題報導：美國突襲委內瑞拉 強權外交能否換來拉美長期穩定？

美國對委內瑞拉發起軍事突襲，強押該國總統馬杜洛至紐約受審，震驚全球。學者分析，川普藉此次行動再次向全世界宣示美國霸權，短期內將致力維持區域穩定，但其影響力能否延續仍有待時間檢驗。

解決總預算僵局 藍白預計本週討論新興預算項目

115年總預算卡關，在野黨團擬本週討論新興預算的解決辦法。國民黨團首席副書記長林沛祥表示，若將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，是負責的可行選項。

黃國昌搭機訪美 聚焦國防軍購、高關稅議題

民眾黨主席黃國昌11日傍晚搭機訪美，他出發前受訪表示，不管是台灣的國防軍購或高關稅，人民都非常關切，有必要跟美國政府面對面交換意見、傳遞人民想法，也能藉此第一手獲得正確、可信賴的資訊。

總統：醫療結合科技 打造下一座護國群山

賴清德總統11日出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮致詞表示，台灣在半導體、資通訊產業形成護國群山，而台灣醫療與科技將「強強聯手」，成為下一座護國群山。

台積電2奈米擴產量產 三星、英特爾急追正面對決

台積電2奈米進入量產，包括旗艦型智慧型手機等非人工智慧應用將是重要推手，輝達、超微等AI高效能運算平台積極導入，但三星和英特爾等競爭對手，正在以相同先進製程節點急起直追。

AI熱潮下選系風向轉變 大學示警：人才過度傾向理工

人工智慧(AI)與半導體產業持續升溫，也逐步改變學生的選系思維。多所大學觀察到，近年學生在升學選擇上明顯傾向理工領域。高教界提醒，教育不該只跟著技術或就業風潮走，更應重視培養跨領域及面對人生的態度。

2025年高齡家庭CPI年增1.74% 連7年高於整體平均

主計總處最新物價統計出爐，結果顯示2025年全年高齡家庭消費者物價指數(CPI)年增率為1.74%，高於全體家庭CPI年增率1.66%，且已經連續7年高於整體平均。

飲用水、原水都檢出塑膠微粒 監院：環境部衛福部等應檢討

監察院11日指出，台灣自來水淨水場飲用水及原水都有檢出塑膠微粒，卻未納入定期監測，食藥署也未對食品器具及包裝釋出的塑膠微粒建構完整風險評估，因此要求政院督促環境部、衛福部、海洋委員會、經濟部改進。

日本高市內閣維持高支持率、眾院選戰升溫

日本新聞網最新民調顯示，高市早苗內閣支持率較上個月上升2.3個百分點，來到78.1%，內閣整體評價仍維持高檔。隨著外界傳出首相高市早苗可能在23日宣布解散眾議院，各政黨加快候選人布局，備戰明顯升溫。

政治陰影籠罩金球獎 「一戰再戰」9項提名領跑

金球獎將於11日晚間舉行第83屆頒獎典禮，卻瀰漫政治緊張與產業動盪氣氛。外界密切關注華納兄弟影業同意出售給Netflix的交易案走向，以及移民執法當局擊斃美國公民古德的後續效應。

「死了麼」App引熱議 中國獨居者眾多造就孤獨經濟

中國一款名為「死了麼」的App近來引發熱議，使中國獨居者眾多的現狀受到關注。2023年調查顯示，受訪獨居戶中，38%每週社交不到1次，這種「群體性孤獨」催生了規模達人民幣5.8兆元的「孤獨經濟」市場。

AI玩具引發關注 業者致力保護隱私控管內容

美國公共利益研究團體PIRG最近發表報告指出，部分AI玩偶令人憂心，像是一隻AI泰迪熊竟然能針對性問題提供建議，甚至討論如何取得刀械。玩具製造商強調，他們設計產品時極為謹慎，避免這些玩具出現不良反應。

專題報導：1月中寒流才報到 專家：冬天將慢慢消失

去年12月仍出現豔陽，「首波寒流」1月9日終於報到，令人不禁好奇今年冬天是否特別熱。專家指出，今年冬天確實比較不冷，長期觀察也發現台灣持續升溫、寒流數量減少，未來冬天甚至將慢慢消失。