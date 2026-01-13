2026/01/13 Rti精選新聞

紐時：台美協議近完成 關稅降至15% 台積電再建5廠

「紐約時報」報導，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

台股站穩3萬點 國安基金今宣布暫停護盤台股

台北股市站穩3萬點，國安基金12日召開第127次例行委員會議，決議即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

去年前11月經常性薪資年增3.09% 創26年同期最大成長

薪資漲幅超越通膨！主計總處12日公布最新薪資統計，去年1到11月平均經常性薪資年增3.09%，創26年來同期最高，扣除物價影響後的實質總薪資，平均增幅也創近10年最高。

限貸未解又遇土方之亂 專家示警：工期、成本、房市風險升溫

房市在限貸令陰影未散之際，再度遭遇「土方之亂」衝擊。專家指出，表面看似只是營建工地的清運與處理問題，實際影響卻可能一路向下滲透，從建商資金調度、工期延宕，甚至波及購屋者交屋時程與房市穩定性。

林佳龍：李在明親中 個人意志無法改變地緣政治

針對韓國總統李在明訪問中國後的區域情勢，外交部長林佳龍認為，雖然李在明「比較親中」，但他的個人意志無法改變地緣政治格局，外交關係更不會因為「個人動作」而出現根本變化。

強化國防自主 台美著手共同生產155榴彈

台灣持續推動國防自主、強化國防韌性，國防部12日表示將爭取技術導入、在地生產各項新式彈藥。國防部也證實台、美雙方已著手共同生產新式155榴彈砲彈，後續也會逐步推展到其他彈藥。

銓敘部：18萬退休公務員年金替代率需重審 暫發原退休金

針對立法院在去年底三讀通過停砍公教年金修法，銓敘部長施能傑12日表示，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，目前正在調整作業系統，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金。

黃國昌率團訪美 綠委質疑效益 藍委稱非因美施壓

民眾黨主席黃國昌11日突然宣布率團訪美，行程聚焦關稅及國防軍購議題。對此，國民黨立委牛煦庭12日表示，這是透過溝通讓美方更清楚在野黨的立場，民進黨立委吳思瑤則質疑黃國昌「快閃」訪美的實質效益。

教育部發布校事會議修法 刪匿名檢舉 增輔佐人制度

校事會議備受爭議，教育部去年曾表示正在調整。教育部12日發布修法條文，預計14日正式生效，其中最大的變動就是刪除匿名檢舉，並新增輔佐人參與規定，明定行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與。

新北校園命案 高檢署：少年凶嫌判刑過輕已上訴

新北市一間國中校園2023年發生割喉命案，二審加重判行凶少年12年、少女11年有期徒刑。台灣高等檢察署12日表示，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，已提起上訴。

鎮壓示威者恐已6千死、美對伊朗貿易往來國祭25%關稅

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌(TIME)報導，截至10日，伊朗示威死亡總人數恐怕已達6000人。美國總統川普12日宣布，將對任何與伊朗進行貿易的國家祭出25%關稅。

格陵蘭不賣 居民反彈川普介入

美國國務卿盧比歐本週將與丹麥及格陵蘭政府代表會談，討論格陵蘭未來走向。當地民眾對美國總統川普表態欲「接管」格陵蘭深感不安。據英國廣播公司(BBC)報導，有高達85%的格陵蘭人表示反對。

中國歐盟達成電動車關稅協議 中方須提最低價格

中國當局12日表示，針對中國電動車出口至歐洲一事，已經和歐盟達成協議，歐盟將對中國車商發布「最低定價」指南。這意謂著中國電動車進入歐盟市場，必須提出最低價格，避免削價競爭。

越共4大支柱架構恐消失 傳蘇林盼藉14大仿習近平擴權

決定越南新一批領導班底的第14次全國代表大會將於下週召開。官員透露，越共總書記蘇林想仿效中共政治架構，習近平身兼總書記和國家主席職位。然此恐破壞越南權力分享傳統，黨內對此似乎意見分歧。

小林同學回來了! 林昀儒WTT杜哈賽奪冠

台灣男子桌球好手林昀儒12日在WTT杜哈冠軍賽決賽，以11比7、11比9、11比9、13比11直落4完勝韓國張禹珍，拿下相隔798天的WTT男單冠軍。

真的上場！周杰倫打澳網公開賽 稱贏球獎金全捐

澳網公開賽即將開打，澳網官方12日宣布，華語樂壇天王周杰倫確定參與全新賽制「1分大滿貫」，預計14日出賽。周杰倫隨即在個人社群媒體上宣布此一消息，並表示若能贏球，將把100萬美元獎金全數捐出。(編輯:王志心)