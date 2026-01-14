2026/01/14 Rti精選新聞

韓前總統尹錫悅被求處死刑 法院預計2月中旬宣判

自韓國前總統尹錫悅2024年12月3日宣布緊急戒嚴後已過去406天左右，他13日在經過長達約11小時的審理後，因涉嫌內亂首謀罪而遭檢方正式求處死刑，法院預計2月中旬宣布判決。

南韓統一部：金正恩憂遭斬首 撤換3名維安首長

南韓當局13日表示，北韓領導人金正恩近期撤換了3名身邊的高階維安人員，顯示這位獨裁者可能對暗殺行動感到日益擔憂。

宏國選委會拒重新計票 親台派阿斯夫拉月底就任總統

即將卸任的宏都拉斯總統卡斯楚要求重新計算去年11月大選的選票，但選委會12日拒絕接受命令。這次選舉由美國總統川普支持的親台派候選人阿斯夫拉勝出。

川普揚言對伊朗貿易國徵25%關稅 中國：堅定維權

美國總統川普宣布，即刻起將對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，與伊朗貿易往來密切的中國頓時成為焦點。中國外交部發言人毛寧13日對此回應，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家，中方將堅定維護自身的正當合法權益。

專題報導：中國軍事介入伊朗動盪局勢？學者看法兩極

美國總統川普12日宣布將對和伊朗有商業往來的國家課徵25%的關稅，而這個動作，卻被外界認為，根本是劍指與伊朗簽有「全面戰略夥伴協議」的中國。至於中國是否會因此軍事介入伊朗內外交迫的政治局勢，學者則看法兩極。

川普政府放寬管制 正式批准輝達H200晶片出口中國

美國總統川普(Donald Trump)政府13日正式批准了讓輝達(Nvidia)性能第二強大的AI晶片H200出口中國，這項規定將可能啟動H200晶片的出貨，儘管華盛頓的對中鷹派對此深感擔憂。

總統任命蘇嘉全為海基會董事長、陸委會：必能對兩岸關係發展有貢獻

總統府13日宣布，賴清德總統邀請並任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長。陸委會表示，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、台灣日本關係協會會長等要職，歷練完整……

加國議員提前離台 邱垂正：中共外交脅迫全世界都看在眼裡

加拿大總理卡尼近期訪問中國，在此之際，兩名訪問台灣的國會議員卻表示將提前結束訪台行程，外傳與中國施壓有關。對此，陸委會主委邱垂正今天(13日)表示，中共的外交脅迫，全世界都看在眼裡。

移民署：申辦中國邊境旅遊護照將喪失台灣身分

移民署13日表示，近期有國人被旅行社誤導，申辦「中國一次性邊境旅遊護照」赴俄旅遊；因違反兩岸條例相關規定，已依法通報並廢止其台灣戶籍、喪失台灣人民身分相關權益。

藍白再度封殺總預算及國防特別條例 總統彈劾案確認議程

在野黨13日再度挾人數優勢封殺今年度中央政府總預算以及新台幣1.25兆「國防特別條例」。另外，藍白黨團都啟動彈劾賴清德總統相關程序，程序委員會也確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢。

傳台美關稅降至15% 金融三業對美曝險保險居冠

紐約時報報導，台美關稅即將達成協議，美國將把從台灣進口的關稅降至15%。根據金管會統計數據，全體金融業截至去年11月底對美國曝險超過新台幣14兆，達14兆275.66億元，其中以保險業曝險逾9兆元最高。

傳台積電承諾在美擴大投資 專家：形成台美雙核心運作

外媒報導指台美關稅即將達成協議，其中，台積電承諾將再建造5座晶圓廠。專家分析台積電可能進一步擴大對美投資，並逐步形成台、美雙核心的運作架構。台積電投資計畫不僅是技術轉移，也將使全球先進產能大規模遷往美國。

防堵車手提款 兆豐等5銀行試行ATM臉部遮蔽示警

金管會表示，內政部反映詐騙集團車手到ATM提款時，因戴口罩或戴安全帽恐增加追緝難度，目前5家銀行全台合計約500多台ATM試行導入臉部遮蔽示警功能，民眾若戴口罩提款，ATM可能發出警示音。

數發部數位近用調查 個人上網率首度突破9成寫新高

根據2025年數位近用調查報告，個人上網率較2024年成長2.7個百分點，首度突破9成，達90.3%，家戶連網率也增至93.4%，兩者均創歷史新高，顯示數位科技已全面且深度融入民眾日常生活。

消防人員心理壓力大 卓揆指示提供心理支持服務

「鳳凰獎」是消防最高榮譽，內政部消防署13日舉辦「鳳凰獎」楷模表揚典禮，行政院長卓榮泰致詞時表示，他深知第一線消防人員的心理壓力非常大，因此他請內政部、消防署務必全力研議相關計畫與制度，提供必要的心理支持服務。

不滿教育部修法內容 全教總怒吼廢校事會議

教育部近日發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，也就是對校事會議的方式做出部分調整。不過，全教總認為相關調整對於濫訴問題並無助益，反而強化程序對立，因此13日率全國各地教師工會代表在教育部前抗議。