2026/01/16 Rti精選新聞

接見美國鳳凰城市長 賴總統：希望台美早日簽署避免雙重課稅協定

賴清德總統14日下午會晤亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團，總統致詞時表示，台積電前往亞利桑納州投資設廠，是台美交流最具代表性的成果之一，為推動更全面、更多元的往來，希望台美雙方能夠早日簽署避免雙重課稅協定。

路透：台灣高層赴華府 磋商對美貿易與投資

繼彭博之後，路透社14日也引述消息人士報導，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，預定於當地14日晚間或15日上午抵達華府，就降低美國對台出口關稅及促進投資進行磋商。

廣告 廣告

國防部：1.25兆特別預算國內產製約3000億 其餘外購

國防部14日表示，1.25兆元國防特別預算其中國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實，除M109A7自走砲等5項軍購外，另有4項軍購案正在內部審查，仍無法公開。

蘇嘉全任海基會董事長 綠讚歷練豐富 藍盼促進兩岸交流

賴清德總統任命蘇嘉全出任海基會董事長，民進黨立委陳培瑜希望他能盡快對外說明對兩岸交流的規劃與願景，國民黨立委翁曉玲則提醒他要記住海基會的使命。

土方之亂 國土署長親上火線闢謠：GPS裝設量能足夠

土方流向管制新制元旦上路遭質疑過於倉促，國土署長吳欣修親上火線澄清，早在2024年開始，國土署就陸續邀集業者及相關機關代表研議新制，可惜業者一直觀望，小看了政府執行政策的決心。

65歲想延退可主動談 勞動部指引助高齡勞工續留職場

台灣邁入超高齡社會，65歲未必就要退休。勞動部14日發布指引，說明高齡勞工續留職場的協商方式與權益差異，盼打破65歲即退休的既定印象，鼓勵勞雇雙方理性協商。

擬開放外籍照服入院 石崇良：護理、家屬、院方三贏政策

衛福部擬開放醫院聘僱外籍照服員協助一般急性病房病患照護，衛福部長石崇良表示，相關規劃是延續推動近3年的「住院整合照護」計畫，核心精神在於減輕護理人員的負擔、改善家屬照顧的壓力，並有助醫院管理。

偵辦馬太鞍溪堰塞湖撤離疏失 光復鄉長移送花檢複訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀嚴重死傷，花蓮地檢署14日指揮檢調搜索負責疏散的光復鄉公所等8處，約談鄉長林清水等4人到案，近11時移送花蓮地檢署複訊。

人權團體：伊朗鎮壓示威至少已釀3428死 實際數字恐更高

總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」14日表示，伊朗安全部隊在鎮壓示威行動中，至少已造成3428名示威者死亡，並且逮捕逾1萬人。該組織警告，最新數據可能僅是實際傷亡數的「最低估計」。

泰高鐵工程事故增至30死 總理：承包商須付相關責任

泰國呵叻省一列列車行經高鐵工程施工路段時，遭起重機砸中，目前死亡人數攀升至30人，另有60人受傷。該工程是中國「一帶一路」計劃在東南亞的重要建設之一。泰國總理阿努廷14日表示，將追究相關人員責任。

路透：中國報關行被告知輝達H200晶片不准入境

根據知情人士，中國海關當局本週告訴報關行，美國科技巨擘輝達的H200人工智慧片不准進入中國。中國企業對這款晶片的需求強勁，目前仍不清楚北京是希望徹底禁止以扶植本土晶片公司，或是仍在考慮設限。

法國數學教授涉間諜案 允中國團參觀敏感區遭起訴

法國檢方14日表示，一名法國應用數學教授因涉嫌讓中國代表團參觀敏感場所，疑似涉及間諜行為而遭到起訴，罪名包括「向外國勢力提供資訊」以及「與外國勢力勾結」。

美國國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國國務院發言人14日表示，川普政府21日起將暫停75國訪客的簽證辦理。受影響國家中包括索馬利亞、俄羅斯、伊朗、阿富汗、巴西、奈及利亞及泰國。川普日前曾揚言「永久暫停」「第三世界國家」移民。

周杰倫澳網1分大滿貫遭Ace出局、台女將喬安娜惜居亞軍

華語樂壇天王周杰倫14日首度參加澳洲網球公開賽推出的趣味賽事「1分大滿貫」，首輪對上澳洲陪練員約維奇，遭對手以一記Ace發球得分，連球都沒碰到就遭淘汰。台灣混血好手喬安娜則挺進決賽，表現贏得滿場喝采。

專題報導：全球核能發電創歷史新高 中國成「減核絆腳石」

綠色公民行動聯盟14日發布《2025世界核能產業現況報告》中文摘要版，報告指出2024年全球核能發電量雖創下歷史新高，但若扣除中國的數據，全球核反應爐其實大幅減少48座；此外，2025年全球太陽能發電也首度超越核能。(編輯:王志心)