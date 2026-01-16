2026/01/16 Rti精選新聞

台灣對等關稅15%不疊加簽署MOU 獲232優惠

台美關稅談判總結會議，行政院16日指出，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN(最惠國待遇)、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等多項談判預定目標。

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

美國15日宣布將台灣關稅降至15%，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，以擴大美半導體生產。商務部長盧特尼克進一步指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

台積電2026年資本支出上衝520億美元、美國第二座廠2027量產

台積電指出，預估今年資本支出將達520億美元至560億美元間，遠超市場預期的500億美元，估計2026年毛利率估達63%至65%。董事長魏哲家指出，美國擴廠計畫進展順利，第二座晶圓廠預計在2027年下半年開始量產。

政院拍板「老農津貼」加碼至1萬元 排富條款同步放寬

行政院院會15日通過《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修正草案，將老農津貼發放額度從現行每月新台幣8,110元調高至1萬元，並修正排富標準，以回應長期物價上漲、改善老年農民生活保障。

民進黨台南市長初選「憲妃之爭」揭曉 立委陳亭妃出線

民進黨15日公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃與林俊憲兩強相爭下，陳亭妃以60.8557%勝出，將代表民進黨參選台南市長，民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。

北市隨機殺人案北檢偵結 張文無共犯屬高度計畫性表達式犯罪

去年底北車隨機攻擊事件，引發社會震撼。台北地檢署偵辦後15日偵查終結，認定凶嫌張文涉犯殺人等罪嫌，但因張文已身亡，做出不起訴處分。檢方認定，本案非暴力或政治型恐怖攻擊，而是高度計畫性的表達式犯罪。

光復鄉長林清水涉浮報撤離人數 花蓮地院裁定羈押

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災，認為光復鄉長林清水浮報撤離人數統計表，涉犯過失致死、行使公務員登載不實公文書等罪，花蓮地方法院15日晚間裁定羈押禁見。

星宇台北鳳凰城首航 林佳龍、鳳凰城市長同見證

星宇航空15日開航鳳凰城，執行長翟健華表示，初期每週3班，計劃3月增為每週4班。鳳凰城是僅次於台灣，全世界重要的半導體產業聚落，航線開闢將加速兩地商務及旅遊交流。

禁路邊吸菸提案涉及面向複雜 國健署暫不參採

台灣公共政策網路參與平台倡議禁路邊吸菸達附議門檻，衛生福利部國民健康署今天(15日)回應，提案涉各場域管理權責、通行動線、場地條件及跨機關協調等因素，暫不參採，盼地方政府因地制宜推動。

12強奪冠後迎經典賽 隊長陳傑憲談壓力

2026世界棒球經典賽即將到來，12強賽奪冠後，Team Taiwan關注度水漲船高，外界期待與壓力同步放大。再度擔任台灣隊長的陳傑憲坦言，壓力一定存在，但身為選手，最重要的仍是學會承受、消化，專心投入比賽。

首颱洛鞍生成 1月颱約每2年一個

中央氣象署15日發布今年首颱洛鞍(NOKAEN)生成訊息，據統計，大約每2年才會有一個1月颱；而史上「最早」首颱是1979年的颱風愛麗絲，1月1日就在關島附近生成，是名副其實的「元旦颱風」。

中國巨型使館建案惹議之際 英外交大臣表態擬訪中

中國擬在倫敦新建巨型使館、引發安全疑慮之際，英國外交大臣古柏表態，她有意訪問中國，並提到「所有國家都有大使館」、維持外交關係對國家安全很重要，透露英國政府傾向核准中國新使館建案。

伊朗遭川普施壓 暫停處決800名抗議者

美國白宮15日表示，在總統川普施壓下，伊朗已暫停對800名抗議者執行處決。川普曾揚言將因伊朗血腥鎮壓示威者，對伊朗採取軍事行動，但波斯灣盟邦似乎讓他改變主意。

同建設公司又出事! 泰國再發生起重機倒塌釀2死

泰國曼谷拉瑪二路高速公路15日再度發生起重機倒塌事故，造成2人死亡。承包該工程的建築公司也涉及前一天導致32人喪命的起重機事故。多年來，該高速公路建設一直受到延誤和人員傷亡的困擾，因此被戲稱為「死亡公路」。

相隔5年 華為手機銷量重返中國第一

市場調研機構IDC 14日發表的報告顯示，相隔5年，華為手機出貨量在2025年重返中國第一，不過市占率16.4%僅些微領先蘋果與vivo，與其歷史高峰的46%仍有很大的差距。

專題報導：從格陵蘭「購島論」看美國霸權回歸與北約信任危機

近來，美國總統川普再度公開表達「取得格陵蘭」的意圖，甚至不排除以武力介入，被丹麥與歐洲盟友視為對北約信任與戰後秩序的嚴重挑戰。

專題報導：共軍威脅增 台灣能源規劃如何應「戰」？

有學者示警若遭中國封鎖港口，台灣發電恐面臨嚴峻挑戰，而中共軍演更早已將「天然氣接收站」列為攻擊目標。面對重啟核電的呼聲，專家學者指烏俄戰爭經驗凸顯「核電被武器化」的新常態，建議採「分散式電網」。(編輯:王志心)