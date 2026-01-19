2026/01/19 Rti精選新聞

台積赴美投資、美光深耕台灣 經部：台美半導體布局雙向加碼

美國記憶體大廠美光17日宣布投資台灣新台幣569億元，收購力積電銅鑼P5晶圓廠，擴大在台DRAM產能布局。經濟部18日指出，可見台美半導體供應鏈是雙向加碼，而台灣也已成為全球高階製造的核心力量。

專題報導：台美經貿關係邁向準FTA 內需市場開放程度仍待揭露

台、美完成對等關稅談判總結會議，學者專家分析，內容已非常接近台美自由貿易協定(FTA)，對台灣具重要意義；但也有學者認為內需市場開放程度還未公開，這才是國內真正敏感的議題。

廣告 廣告

15%關稅被大量操作成網路恐慌 綠示警：應強化認知免疫力

台灣與美國政府達成關稅談判，但民進黨中國事務部觀察發現，網路上瘋傳幾個高度情緒化說法，甚至被包裝成「美國正在掏空台灣」、「政府賣台換保護」，提醒民眾必須高度警覺，強化自身的「認知免疫力」。

參與歐銀撒哈拉以南計畫 外交部：逐案審查

政府決定參與「歐洲復興開發銀行」將營運範圍擴至「撒哈拉沙漠以南地區」的新業務。外交部表示，我國做為捐助方，未來對於歐銀在當地的投資案件將逐案進行審查，只有在確認真的具有效益後，相關合作才會展開。

涉犯國安法 林宸佑等6人收押看守所、1人尚未到案

中天記者林宸佑等6人涉嫌違反國家安全法案，經橋頭地檢署聲押獲准，6人17日晚間8時許移送高雄看守所。橋頭地檢署表示，全案16日搜索10人，其中6人羈押、3人請回，另有1人尚未到案。

高階核廢選址草案設回頭機制 公投範圍擬縮小

核廢有解是台灣能否使用核能三原則之一，經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，將設計「回頭機制」，並研議縮小公投範圍，以突破過去低階核廢料選址因地方政府拒辦公投而停擺的困境。

舊蘇花公路和仁至大清水段廢線 最美路段走入歷史

舊蘇花公路和仁至大清水路段(台9丁64K至69K)沿著邊坡緊臨太平洋，景色優美，但2024年的0403強震後邊坡崩塌，多次阻斷交通，經評估修復可能性不大，行政院日前公告廢線，這段「最美公路」走入歷史。

中榮疑讓廠商進手術室執刀 3醫師遭停止手術業務

台中榮總3醫師違規讓廠商進手術室，由於有影片畫面出現疑廠商執刀，台中榮總今天(18日)宣布，將配合調查，如有不法即嚴辦，調查期間3名醫師停止手術業務，2人並免兼主管職。

林俊易直落二轟垮世界第4 奪印度羽球賽冠軍

台灣「左手重砲」林俊易18日在世羽聯印度公開賽男單決賽，以21比10、21比18擊敗世界第4的印尼好手克里斯蒂，不但是對戰2連勝，更是生涯首度在750等級賽事奪冠。

丹麥、英法德等8國聯合聲明：川普關稅威脅危及跨大西洋關係

英國廣播公司(BBC)報導，遭美國總統川普點名，將面臨加徵關稅的8個國家今天(18日)發布一份聯合聲明，警告關稅威脅正在破壞跨大西洋關係，並重申對格陵蘭主權與領土完整的支持。

台首享美232關稅最惠國待遇 韓憂半導體業受排擠急尋對策

台灣近日與美國達成協議，成為全球首個在半導體及衍生品領域取得美方232條款關稅最惠國待遇的國家。韓國總統府18日表示，將確保韓企在美國半導體關稅政策下，可獲得「不低於他國」的待遇。

北京遭揭於越中爭議島嶼加速擴建 南海緊張恐升溫

「新聞週刊」揭露，中國正在具有主權爭議的西沙群島羚羊礁加速填海造陸並建造設施，企圖把島礁改造為具軍事後勤與部署能力的永久性設施前哨。台灣與越南也聲稱擁有羚羊礁主權。

AI浪潮衝擊 中國多所大學撤銷藝術相關科系

中國多所大學近來陸續宣布停招甚至撤銷被認為趨冷門的科系，其中不少科系與藝術相關。有中國學者認為，人工智慧(AI)對藝術、特別是藝術設計領域的衝擊頗大，影響將越來越明顯。

與庫德勢力停火整合 敘利亞政府幾乎掌控全國結束分裂

敘利亞政府軍對北部和東部庫德族掌控區推進後，總統夏拉18日宣布與庫德族為首軍事同盟達成停火和整合協議，意味政府幾乎掌控全國，瓦解控制東北地區逾十年的庫德族勢力。

專題報導：艾未未褒中貶德遭批政治精算 為回中國發展鋪路

移居德國10年的知名中國異議藝術家艾未未，近日返回中國探親後，接受德國媒體訪問，在大讚中國行政效率的同時，也再次批評德國與歐洲的行政官僚體系，引發外界議論。