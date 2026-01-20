2026/01/20 Rti精選新聞

國防部公開1.25兆軍購內容 聚焦不對稱戰力整合

國防部19日釋出1.25兆特別預算軍購案可公開說明資料，相關軍購案項共區分7大類，包括精準火砲、遠程打擊飛彈、各類型無人機及AI輔助系統等。籌購項目聚焦不對稱戰力整合，打造多層次的「台灣之盾」防空系統。

藍白擬各自提國防條例 藍委籲總統國情報告 綠委質疑「非立法權限」

國防特別條例審查在立法院陷入僵局，國民黨及民眾黨都有意自提版本。對此，國民黨立委羅智強表示，重大軍購案，呼籲賴總統應到立院國情報告；民進黨立委鍾佳濱則強調，國防安全屬行政權範疇，籲在野黨勿自提版本。

持續投資台灣 台積電嘉義先進封測七廠1/22首公開

晶圓代工廠台積電持續在台灣投資先進製程和先進封裝設施，台積電預計1月22日在嘉義舉行媒體導覽活動，這將是台積電嘉義先進封測七廠首度對媒體公開，展現持續投資台灣的決心。

市場憂AI過熱 國發會：企業資本支出與財務結構仍穩定

面對全球資本市場高度聚焦AI，市場開始出現泡沫化疑慮。國發會副主委高仙桂19日指出，目前科技大廠的AI資本支出來自自有資金，企業營收與投資規模也維持相對穩定，顯示相關投資仍建立在實質需求之上。

無人承認繼承遺產案件數多 近5年逾31億收歸國有

財政部國有財產署19日呼籲，有繼承權者加速承認繼承，以保障權益，統計近5年清理代管遺產賸餘遺產收歸國有的總值高達新台幣31億7291萬元，其中，2021年有單一個案收歸國有的遺產總值達1.4億元。

桃園市長徵召何志偉參戰？ 民進黨：選對會尚未討論

為備戰2026年縣市長選戰，民進黨選對會19日再度召開會議，會中確認高雄市、嘉義縣及台南市3個初選區提名。至於外傳民進黨桃園市長人選為總統府副秘書長何志偉，發言人吳崢表示，選對會迄今沒有對此進行討論。

鄭麗文：新北市長選舉提名採協調 盼農曆年前完成提名

國民黨2026年地方選舉在新北、台中等地的提名人選協調作業陷入僵局，引發基層焦慮。國民黨主席鄭麗文表示，新北市提名將採協調產生人選，希望在農曆年前完成；至於台中市若內部協調不成，將辦理初選。

漁業署祭台灣鯛獎勵凍儲 盼3個月回歸市場秩序

有漁民反映養殖吳郭魚(台灣鯛)池邊價格跌破成本。農業部漁業署分析，主要是受去年美國關稅影響，漁業署19日祭出800萬公噸獎勵凍儲措施，盼3個月回歸市場秩序。

春節期間桃園市計程車加價50元 桃機加價100元

桃園市政府19日表示，農曆春節期間計程車除按原訂收費方式外，每趟次加收新台幣50元；至於桃園國際機場的排班計程車，每趟次加收100元。加價從2月13日0時起，為期10天。

德軍偵查隊提前離開格陵蘭、英國不計畫對美關稅報復

歐洲多國增兵格陵蘭演習以因應美國總統川普揚言拿下格陵蘭之際，傳德國聯邦國防軍偵查隊提前結束任務離開格陵蘭；對於美國以關稅威脅，英國首相施凱爾19日表示，貿易戰對任何人都沒有好處，現階段不會以關稅手段回應。

川普想取格陵蘭關稅施壓歐洲 黃金、白銀續創天價

美國總統川普以關稅施壓歐洲多個國家，黃金和白銀價格19日雙雙創下歷史新高。專家指出，除了川普又挑起地緣政治的敏感神經，另外，美國聯準會進入降息周期，寬鬆的流動性也對金價提供支撐

高市早苗宣布解散眾院受國民檢驗 各政黨看法分歧

日本首相高市早苗19日宣布，將於1月23日解散眾議院，並強調這次解散是要讓國民直接判斷「高市早苗是否適合擔任首相」，並表明將以自身去留作為政治賭注。對此，各政黨反應不一，評價明顯分歧。

中國人口連跌4年 出生率創1949年以來最低

中國國家統計局19日公布，2025年末，中國全國總人口約14.05億，較2024年末減少339萬，是連續第4年下降；出生率為5.63%，創下1949年有紀錄以來最低。

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

義大利時裝設計大師范倫鐵諾在羅馬家中辭世，享壽93歲。他以自身名字創立同名品牌，不僅登上高級訂製時裝巔峰，更打造時尚帝國，並在時尚界引入全新色彩「范倫鐵諾紅」(Valentino Red)。

專題報導：棍子蘿蔔齊上陣 半導體關稅如何影響台灣？

台美關稅正式拍板，學者分析，美國以「投資與產能規模」連動機制，增加企業加碼投資美國的誘因，業者東進是情勢變動下必然結果。

專題報導：為強化貿易戰能力 中國修訂對外貿易法恐適得其反

中國全國人大常委會會議日前通過新修訂的對外貿易法，意在強化貿易戰能力，甚至將「維護國家主權、安全、發展利益」寫入條文中。不過，學者認為，中國此舉有可能適得其反，反而會嚇跑外資，傷到自身經濟發展。

專題報導：淡江大橋5/12通車 最新施工亮點揭密開箱

眾所矚目的國際級工藝鉅作「淡江大橋」將於5月12日通車。交通部長陳世凱也在日前率領媒體開箱這座被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」，同時探訪外界不知道的施工秘辛。(編輯:王志心)