2026/01/21 Rti精選新聞

捷克前眾議長艾達莫娃獲頒特種大綬景星勳章 總統肯定深化台捷友誼

賴清德總統20日頒授捷克前眾議長艾達莫娃「特種大綬景星勳章」，表彰其長期深化台捷友誼的卓越貢獻，期盼未來持續共同創造更多合作契機。

總預算、國防條例再遭藍白杯葛、政院：對國家國防量能雙重封殺

立法院程序委員會20日開會討論下次院會議程，今年度中央政府總預算案、新台幣1.25兆元國防特別條例等案仍無法進入實質審查。行政院發言人李慧芝表示，這等於是對「國家國防量能的雙重封殺」。

美第七艦隊證實 2艘美軍艦今年首度穿越台海

美國軍方媒體「星條報」報導，根據美國第七艦隊20日發出的未署名電子郵件，2艘美國軍艦於16至17日通過台灣海峽，為美國海軍今年首度穿越台海。

中共無人機侵東沙領空 學者：測試我方底線與反應

日前中共無人機首度進入我國東沙島領空，學者就解析，此為中共常用的「切香腸戰術」，用意在測試我方的底線與反應；而選擇使用無人機，背後則有避免意外衝突發生時，情勢朝不可控的方向進行。

中國廣播溢波干擾台灣FM頻率 NCC將實測了解擬提因應

民眾近日反映FM94.4與FM99.6頻道放送內容為中國的廣播電台，NCC表示，訊號物理特性易受天候、地形等影響，出現溢波現象，也就是境外訊號干擾，台灣不時有接收到中國廣播的類似案例，將派員實測了解。

對等貿易協定即將簽署 楊珍妮：美要求全面市場開放

台、美數週後將簽署對等貿易協定(ART)，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮20日坦言，美方要求全面市場開放調降關稅、處理農工產品等非關稅貿易障礙。

去年外銷訂單7437億美元創新高 每月700億美元不是夢

經濟部統計處20日公布2025年外銷訂單達7,437.3億美元，創歷史新高。統計處也預估AI動能將延續，今年除2月以外，單月接單都可望進入「700億美元俱樂部」。

口碑發酵票房逆勢上揚 《陽光女子合唱團》開春破億

《陽光女子合唱團》於2025年底上映，初期雖獲得好評，但票房成長相對平穩，隨著口碑持續發酵，加上社群媒體熱烈討論，觀影人次快速攀升，單日票房屢創新高，終於在1月19日正式突破新台幣1億元大關。

蕭邦賽雙獎王紫桐 3月國家音樂廳登台

在第19屆國際蕭邦鋼琴大賽中同時奪下銅獎與「最佳奏鳴曲獎」的王紫桐，已然成為備受國際關注的新星。3月3日，她將首度在台北國家音樂廳舉行鋼琴獨奏會，親自詮釋蕭邦《第二號鋼琴奏鳴曲》。

北極冷空氣外流寒流橫掃亞洲、日本大雪與嚴寒氣溫將持續4天

一波寒流橫掃亞洲，導致俄羅斯遠東地區20日積雪已達數公尺高、中國上海罕見降雪，日本海一側不僅山區，連平地也可能出現大雪。

阿蘇火山口熱門行程意外 觀光直升機墜毀引安全疑慮

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日上午起飛不久後失聯，2名台灣籍觀光客與1名駕駛安危待確認。防災人員表示，過去不認為在火山口周邊飛行很危險，但針對這次事故，接下來要如何因應仍未確定。

英國批准中國「超級大使館」建案 傳為英相訪中鋪路

在歷經多年延宕與一系列法律挑戰後，英國政府今天(20日)正式批准中國在倫敦的巨型新使館建案。英國首相施凱爾(Keir Starmer)將在本月底訪問中國，部分官員透露，此次出訪能否成行取決於大使館是否獲得批准。

歐盟擬逐步淘汰高風險供應商 劍指華為等中國科技公司

根據歐洲聯盟執行委員會20日公布的草案，歐盟計劃在關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備，此舉預料將影響華為及其他中國科技企業。

川普2.0週年系列報導：對等貿易協定將簽署 台灣能高枕無憂？

台、美完成對等關稅談判，台灣獲得最惠國待遇，靜待雙方簽署對等貿易協定。然而，協定有關市場開放准入尚未公布，另一方面，美國最高法院針對美國總統川普關稅判決即將出爐，若判決對川普不利，對台關稅是否生變？

川普2.0週年系列報導：唐羅主義 學者：台灣仍是對中王牌之一

針對川普一年來的對外政策，學者分析，川普的「唐羅主義」並非孤立主義，他只是先在西半球穩固自身利益，但不會鬆手在其他區域可以獲取的利益；而在G2格局下的美中對抗態勢也沒有改變。

川普2.0週年系列報導：貫徹強權即公理 顛覆與美關係舊有觀念

美國總統川普上任滿週年，學者指出，川普2.0顛覆許多過去與美國往來的觀念，在外交上的獨斷風格，讓各國備感壓力。而未來一年川普在與中國國家主席習近平的多次會面，將如何繼續施展「交易式施壓」的手腕，也備受關注。(編輯：鍾錦隆)