2026/01/22 Rti精選新聞

關稅談判底定 總統：盼透過EPPD持續深化台美合作

賴清德總統21日接見「德國馬歇爾基金會」跨大西洋訪問團時表示，台美關稅談判已底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等機制，深化台美、台歐在安全、經貿與科技等各領域合作，維護台海及區域和平穩定。

台灣主辦2027國際化學奧林匹亞 總統：展現台灣科學教育成果

賴清德總統21日接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，他在致詞時表示，台灣已爭取到2027年國際化學奧林匹亞競賽主辦權，這將能增進台灣學生的國際視野及合作、交流的機會。

前進米蘭冬奧 台灣取得9席參賽資格 創38年來新高

2026米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會將於2月6日至22日在義大利登場，台灣一舉取得阿爾卑斯式滑雪、花式滑冰等7個項目共9席、10人參賽資格，創下38年來參賽人數最多紀錄。

專題報導：運動科學引路 台灣棒球展新風貌

隨著世界棒球12強的紀錄片上映以及經典賽即將開打，台灣棒球又迎來新一波熱潮。相較以往的訓練方式，台灣棒球早已從土法煉鋼到運用運動科學幫忙，並有了一番新的風貌。究竟運科如何協助教練及球員們？台灣棒球運科的下一步又會往哪裡走？

陳亭妃拒簽勝選共同聲明 盼在互信中大步向前

民進黨台南市長初選落幕，挺憲派議員要求陳亭妃簽署「勝選共同聲明、三點協議保證」，陳亭妃未簽，林俊憲表示這是隱憂也是危機。陳亭妃則表示，議員若有需求她絕對全部答應，但不需要簽字，希望在互信中大步向前。

2026縣市長提名 鄭麗文：不會因任何人改遊戲規則

國民黨備戰2026年縣市長選舉，但台中市、新竹縣長提名均陷入僵局。國民黨主席鄭麗文21日在中常會詳細說明協調與初選規則，並強調國民黨不可能因為任何一個人的特殊需要而改變遊戲規則，並呼籲各陣營不要忘記對手是誰。

美國經濟太好 滙豐：聯準會2026年不會降息

國內外各預測機構普遍預期，美國聯準會今年有望再降息1至2次，不過滙豐銀行指出，美國最新失業率往下走，但通膨持續高於預期，經濟維持強勁又有韌性，預估今年聯準會不會再降息。

美促台開放市場 學者：農業關鍵在「把關」而非補貼

台美貿易談判持續推進下，下一步恐將開放汽車與農產品市場。學者指出，汽車進口關稅鬆綁確實較為明確，對國內消費者而言是好事，不必過度擔心；至於農業若開放，關鍵則是能否落實食品安全標準及檢驗機制。

石崇良：公費醫師招募科別擴大 免赴偏鄉、延長服務年限

衛福部將續推第三期公費醫師計畫，其中部分科別的綁約期由10年延長至15年。部長石崇良21日表示，新一期計畫納入小兒外科等「人才羅致困難科」，也新增司法精神科等「政策任務科」，由於免赴偏鄉，因此拉長服務年限。

張文、鄭捷均於軍事體系受挫 專家籲建立輔導機制

犯罪防治與心理專家21日指出，台北捷運隨機殺人事件凶手鄭捷曾被國防大學退學、去年北車攻擊事件的犯嫌張文則因故自軍中汰除，呼籲國防部應有所警惕，為所有離開軍事體系的人建立完整的輔導機制，作為犯罪預防手段。

川普：已建立格陵蘭協議架構 不會對歐洲加徵關稅

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他21日在瑞士和北大西洋公約組織秘書長呂特會晤後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，基於這項共識，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。

日本自民黨公布眾院大選公約 強調台海和平穩定重要性

日本自民黨21日正式公布眾議院大選選舉公約，內容涵蓋經濟、外交、安全保障等多個面向。其中，自民黨再次明確指出「台灣海峽的和平與穩定十分重要」，顯示日本政府在區域安全議題上的一貫立場。

效法澳洲禁令？ 英國上議院通過禁止未滿16歲使用社媒

英國上議院21日表決支持一項禁止不滿16歲用戶使用社群媒體的法案，加劇了英國政府採取類似澳洲禁令的壓力。

美國迎極寒冬季風暴 逾1.75億人恐面臨停電及交通中斷

美國廣大地區本週預計將迎來一股挾帶極低氣溫的冬季風暴，超過1.75億人可能面臨停電及交通中斷。氣象頻道警告，紐約可能出現多達約30公分的降雪。

中國學者：人口統計數據失真 中國生育率比韓國還低

中央社21日報導，中國2025年出生人口僅792萬人，創下新低。人口學者梁中堂表示，由於中國歷來在人口普查做數據調整，實際的全國人口數遠低於官方所說的14億人，婦女生育率甚至低於0.7，比韓國還低。

專題報導：中國新生兒創歷史新低 反映青年對國家未來徹底失望

中國2025年新生兒人口降至792萬人的歷史新低，較前一年的954萬人出現劇烈下滑。學者分析，這一數據不僅反映了中國青年不婚不育，也成了檢驗政府治理能力的政治敏感指標。(編輯:王志心)